ما هي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية التالفة في الإمارات؟

MENAFN - Al-Bayan) ">حدد مصرف الإمارات المركزي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية التالفة أو الحصول على تعويض عنها.

وأكد المصرف المركزي أنه يعوّضُ الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة الصادرة عنه بعد التحقق من صحتها، وذلك وفقاً للشروط والمقاييس التالية:

تعوّض بكامل القيمة: إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تساوي أو تزيد على ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بكامل قيمتها الاسمية.

تعوّض بنصف القيمة: إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تزيد على الثلث (3/1)، ولكنها أقل من ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بنصف قيمتها الاسمية.

لا تعوّض (بدون قيمة): إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها لا تتجاوز ثلث (3/1) مساحتها، فلا يتم تعويضها.