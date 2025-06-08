ما هي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية التالفة في الإمارات؟

ما هي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية التالفة في الإمارات؟
وأكد المصرف المركزي أنه يعوّضُ الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة الصادرة عنه بعد التحقق من صحتها، وذلك وفقاً للشروط والمقاييس التالية:
تعوّض بكامل القيمة: إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تساوي أو تزيد على ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بكامل قيمتها الاسمية.
تعوّض بنصف القيمة: إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تزيد على الثلث (3/1)، ولكنها أقل من ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بنصف قيمتها الاسمية.
لا تعوّض (بدون قيمة): إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها لا تتجاوز ثلث (3/1) مساحتها، فلا يتم تعويضها.
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