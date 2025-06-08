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جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

2025-06-08 06:06:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة حماس في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا.
وكانت إسرائيل قد قالت الثلاثاء إنها هاجمت "وسائل قتالية" تابعة للحكومة السورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه إسرائيل، وحمّل وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع المسؤولية عن ذلك.
وردت دمشق بأنه لم يتم التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي، وأكدت أنها "لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة".


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