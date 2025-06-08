التعمري: أهلاً بأسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في الأردن

التعمري: أهلاً بأسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في الأردن
خبرني - وجه نجم المنتخب الأردني لكرة القدم، موسى التعمري، رسالة ترحيب حارة لمنتخب العراق "أسود الرافدين" والشعب العراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وذلك قبيل المباراة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستُقام في الأردن.
ونشر التعمري رسالة مؤثرة قال فيها: "أهلاً بمنتخب أسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في وطننا الحبيب الأردن الذي يحتضن الجميع بمحبة وأمان ما بين الأردن والعراق ليس فقط حدود، بل تاريخ وأخوة."
وكان التعمري قد أظهر في وقت سابق روحاً رياضية عالية تجاه العراق، حيث نشر بعد فوز الأردن على العراق في كأس آسيا 2023 صورة له وهو يحمل العلم العراقي، مؤكداً أن "كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا."
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