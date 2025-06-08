الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- أظهر "مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية لعام 2025" الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الأحد، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين خلال العام الماضي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.39 تريليون دولار أميركي) لأول مرة، بزيادة 5.9 بالمئة عن العام الأسبق، ما تجاوز بـ0.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الاقتصاد الوطني.

ويُصادف اليوم الأحد "اليوم العالمي للمحيطات" الـ17 و"اليوم الوطني للتوعية بالمحيطات" الـ18، وفقاً لوكالة (شينخوا) الصينية.

ووصل مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية، وهو تقييم كمي شامل للتنمية الاقتصادية البحرية للصين إلى 125.2 في عام 2024، بزيادة 2.3 بالمئة عن العام الأسبق.

وارتفعت القيمة المضافة للصناعات البحرية الناشئة في عام 2024 بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل نسبة متزايدة من الاقتصاد البحري، فيما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحرية 3.2 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج البحري في البلاد.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/م ق

08/06/2025 12:11:36