الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار

الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار
عمان 8 حزيران (بترا)- أظهر "مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية لعام 2025" الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الأحد، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين خلال العام الماضي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.39 تريليون دولار أميركي) لأول مرة، بزيادة 5.9 بالمئة عن العام الأسبق، ما تجاوز بـ0.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الاقتصاد الوطني.
ويُصادف اليوم الأحد "اليوم العالمي للمحيطات" الـ17 و"اليوم الوطني للتوعية بالمحيطات" الـ18، وفقاً لوكالة (شينخوا) الصينية.
ووصل مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية، وهو تقييم كمي شامل للتنمية الاقتصادية البحرية للصين إلى 125.2 في عام 2024، بزيادة 2.3 بالمئة عن العام الأسبق.
وارتفعت القيمة المضافة للصناعات البحرية الناشئة في عام 2024 بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل نسبة متزايدة من الاقتصاد البحري، فيما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحرية 3.2 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج البحري في البلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/م ق
08/06/2025 12:11:36
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