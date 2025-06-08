زيزو: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي المصري

MENAFN - Al-Bayan) أكد احمد مصطفي زيزو الوافد حديثا لصفوف الأهلي المصري أنه يشعر بحماس شديد وشغف كبير في بداية رحلته مع القلعة الحمراء والمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق بالولايات المتحدة الامريكية بعد أيام.

وقال زيزو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد "أشعر بحماس كبير للانضمام للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية، اللعب في تلك البطولة مع ناد بحجم الاهلي حلم بالنسبة لي، تركيزي الأساسي أن أظهر بشكل مميز في أول مباراة لي مع الأهلي بغض النظر عن المنافس مع الوضع في الاعتبار ان إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الاسطورة ليونيل ميسي سيكون غاية في القوة".

وأشار "كنت أتطلع دائمًا للتواجد في مثل هذه البطولات الكبيرة، والأهلي منحني هذه الفرصة.. أعتقد أن الفريق يستعد جيدًا وهناك جهاز فني يحضر للمباريات بقوة، وسوف نتعاون جميعا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهر".

وشدد زيزو على أن الأهلي يتواجد في مجموعة قوية وتضم فرقًا مميزة هي إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، ولكن سيتم التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وأن وجود جهاز فني جديد يجعل الجميع يسعى بكل قوة من أجل تقديم أقصى ما لديه، ووجود أسماء متميزة في كل المراكز ظاهرة إيجابية وتساعد على الفوز بالبطولات.