للأثرياء فقط.. روبوت خادم بـ200 ألف دولار في 10 دقائق

MENAFN - Al-Bayan) كشف تقرير حديث أن الأثرياء قد يتمكنون من امتلاك خدم آليين في غضون خمس سنوات، في ظل تسارع وتيرة تطوير الروبوتات البشرية، رغم التحديات التقنية الكبيرة التي لا تزال تعيق الاستخدام الواسع لها.

وقال رومان مولان، الرئيس التنفيذي لشركة "Exotec" الفرنسية المتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية، إن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يفضي إلى ظهور خدم آليين في منازل الأثرياء بحلول عام 2030، لا سيما في مهام مثل تنظيف الأرضيات أو طي الملابس.

وأوضح مولان في تصريح لصحيفة Metro البريطانية أن هذه الروبوتات لن تكون عملية بالضرورة، بل ستُقتنى في البداية كوسيلة للتفاخر الاجتماعي، واصفا إياها بـ"الترف المكلف أكثر من كونها أداة فعالة".

ووفقًا له، فإن أولى النماذج التي ستظهر قد تكون أشبه بروبوتات التنظيف الذكية الحالية، مثل "Roomba"، إلا أنها ستتخذ شكلًا بشريًا وستتمكن من تنفيذ أوامر بسيطة مثل الكنس، لكنها ستحتاج لإعادة الشحن بعد عشر دقائق فقط من العمل بسبب الاستهلاك العالي للطاقة.

وأشار مولان إلى أن الروبوتات ذات الهيئة البشرية تعاني من مشكلات عدة، أبرزها الوزن الكبير المطلوب لأرجلها لتحقيق التوازن، ما يشكل خطرا على السلامة عند التعامل في البيئات المنزلية.

كما شكك في جدوى استخدام الأرجل في الروبوتات الصناعية، معتبرا أن العجلات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وقال: "لا أحد يملك إجابة مقنعة لسبب تفضيل الأرجل على العجلات في المستودعات. إزالة الأرجل قد يخفض تكلفة الروبوت إلى النصف".

ورغم الانتقادات، يعترف مولان أن الروبوتات البشرية قد تؤدي وظائف مفيدة في أماكن مثل المستشفيات والمطاعم، حيث وجود الإنسان أساسي، إلا أن إدخالها إلى المنازل يطرح تحديات فنية تتعلق بالحركة الذاتية والسلامة وقدرة الحمل.

وتطرق إلى تجارب بعض الشركات العالمية، مثل Tesla التي تطور روبوت "Optimus" بقيمة تقدر بـ20 ألف دولار، وهو مصمم لأداء المهام المتكررة أو الخطرة، لكن مولان يرى أن روبوتا قادرا على العمل المنزلي الكامل بشكل مستقل قد يكلف ما يصل إلى 200 ألف دولار.

وحذّر من آثار هذه التقنيات على سوق العمل، متوقعا أن تستحوذ الروبوتات خلال العقدين القادمين على غالبية الوظائف غير الماهرة، وأن تُستبدل المهام المكتبية بالحواسيب التي تعمل ذاتيا، ما سيؤدي إلى تقليص الحاجة إلى الموظفين بمعدل عامل واحد لكل خمسة في الوقت الحالي.

ورغم عمله في هذا المجال، أكد مولان أنه لا يخطط لاقتناء روبوت خادم، مفضلا التفاعل البشري على العلاقات الآلية. وقال في ختام حديثه: "أفضل العلاقات الإنسانية على الذكاء الصناعي مهما بلغ تطوره".