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الهلال الأحمر تدعم مشروع الأضاحي في محافظتين يمنيتين

الهلال الأحمر تدعم مشروع الأضاحي في محافظتين يمنيتين

2025-06-08 06:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) دشّنت خلية الأعمال الإنسانية "HAC"، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشروع الأضاحي للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز.

‏ويستهدف المشروع أكثر من 5000 أسرة من الأسر النازحة والفقيرة، في إطار مساع إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ومشاركتهم فرحة العيد.

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