العمل الدولية تدعو لاستئناف الحوار الاجتماعي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً

MENAFN - Al-Bayan) أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار إستراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.

وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة".

وأضافت أن العالم يشهد اليوم ارتفاعاً في معدلات عدم المساواة، وازدياداً في هشاشة سوق العمل، وتراجعاً في فرص العمل اللائق، إلى جانب التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية المتعاقبة، وهي ظواهر لا يمكن معالجتها دون آليات حوار راسخة وشاملة، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد أداة تقنية أو شكلا من أشكال التفاوض، بل هو أحد أعمدة العقد الاجتماعي الجديد الذي تطمح إليه منظمة العمل الدولية.

وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين؛ إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.

وعبّرت دوبوي عن قلق المنظمة إزاء التراجع الذي شهدته بعض المكاسب التاريخية في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق العمال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تسعى إلى مساعدة الدول على تحديث تشريعاتها العمالية، وتوسيع مظلة الحماية، ومرافقة عمليات الإصلاح الاقتصادي بسياسات تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والشباب والعمال المهاجرين.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تأثيرات التغير المناخي على التشغيل، وانتشار العمل غير الرسمي، والهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات والكوارث البيئية، معتبرة أن المقاربات الوطنية لم تعد كافية، وأن هناك حاجة ماسة لرؤية جماعية تضع الإنسان في قلب أولويات التنمية.

وختمت دوبوي بالتأكيد على أن منظمة العمل الدولية تُعلّق آمالاً كبيرة على الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي، معتبرة إياه فرصة مهمة لإعادة بناء التوافقات الدولية حول مفاهيم العمل اللائق، وحقوق العمال، والعدالة الاجتماعية.