الدوريات الخمسة الكبرى تسجل أرقاماً وإحصائيات لافتة

MENAFN - Al-Bayan) سجلت الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى على مستوى العالم، العديد من الأرقام والإحصائيات اللافتة في موسمها الأخير، على مستوى الأندية واللاعبين.

وكان الحسم مبكرا للقب في الدوري الفرنسي، إذ أنهى باريس سان جيرمان المنافسة على اللقب لصالحه قبل الختام بـ6 جولات، وفي الدوري الإنجليزي حسم ليفربول اللقب قبل الختام بـ4 جولات، فيما حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني قبل الختام بجولتين، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني قبل الختام بجولتين أيضا، بينما بقيت المنافسة قائمة في الدوري الإيطالي حتى الجولة الأخيرة التي أعلنت عن البطل وهو نابولي.

وكان لافتا أن كل من الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، والألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، والبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، قد حققوا لقب مسابقة الدوري في الموسم الأول لهم مع فرقهم.

وعلى الرغم من حسمه لقب الدوري الألماني مبكراً، إلا أن المدرب كومباني كان حريصا على التأكيد بأن فريقه مطالب بمواصلة القتال واللعب بأفضل صورة حتى المحطة الأخيرة من المسابقة.

وقال المدرب إن هذا النجاح هو نتاج عمل موسم كامل من الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، حتى الوصول إلى اللقب.

وعاد ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر5 سنوات، ليتساوى مع مانشستر يونايتد في عدد مرات الفوز باللقب بـ20 مرة، فيما عاد برشلونة بعد غياب دام عامين ليحرز لقبه رقم 28 في المسابقة، وعاد بايرن ميونخ للتتويج باللقب بعد غياب موسم واحد، ليصل إلى 34 لقبا، فيما حافظ باريس سان جيرمان على لقبه للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة عشرة في تاريخه.

واعتبر آرني سلوت، مدرب ليفربول أن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي لم يكن سهلا وسط المنافسة الكبيرة في "البريميرليج"، مشيرا إلى أن المدرب السابق للفريق يورجن كلوب كان أحد الأسباب، وأن الدعم الجماهيري الكبير طوال الموسم كان سببا آخر مهما.

وأوضح أن لاعبي الفريق قدموا عملا رائعا، وكانوا العلامة الفارقة في كل مباراة، حيث كان كل منهم على قدر المسؤولية وحقق المطلوب منه.

وبالختام أصبح فريق بايرن ميونخ هو الأقوى هجوما بين الفرق الخمس المتوجة بألقاب الدوريات الكبرى، إذ سجل 99 هدفا في 34 مباراة بمعدل 2.9 هدفا في المباراة، تلاه ثانيا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مسجلا 92 هدفا في 34 مباراة، بمعدل 2.7 هدفا في المباراة، ثم فريق برشلونة الإسباني برصيد 102 هدفا في 38 مباراة بمعدل 2.6 هدفا في المباراة، تلاه رابعا فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 86 هدفا في 38 مباراة، وبمعدل 2.2 هدفا في المباراة، ثم فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي برصيد 59 هدفا في 34 مباراة بمعدل 1.2 هدفا في المباراة، والذي سبقه فريق الإنتر الوصيف بـ99 هدفا في 34 مباراة بمعدل 2.07 هدفا في المباراة الواحدة.

وقد تأهلت جميع فرق هذه الدوريات إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهي ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان: "لعبنا موسما رائعا بمجموعة مميزة من اللاعبين، توجنا بلقب الدوري وكذلك دوري الأبطال، لقد حققنا أهم أهدفنا وتمكنت من كتابة التاريخ مع فريقي".

وتصدر كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني هدافي هذه الدوريات برصيد 31 هدفا، تلاه المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول برصيد 29 هدفا، ثم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ26 هدفا.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية الأعلى، يأتي الدوري الإنجليزي في المقدمة بـ 11.28 مليار يورو وفقا لـ"ترانسفير ماركت"، الموقع المتخصص في القيم السوقية للاعبين والأندية والمنتخبات، ثم الدوري الإسباني ثانيا بـ 5.46 مليارات يورو، يليهما الدوري الإيطالي ثالثا بـ5.16 مليارات يورو، ثم الدوري الألماني رابعا بـ4.59 مليارات يورو، ثم الدوري الفرنسي خامسا بـ3.87 مليارات يورو.

وعلى صعيد القيمة السوقية لأعلى 10 لاعبين في العالم، فإن جميع أعضاء هذه القائمة يتواجدون في هذه الدوريات وهم كل من فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد بقيمة 200 مليون يورو، يليه كل من لامين يامال (برشلونة)، وجود بلينجهام (ريال مدريد)، وايرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، بقيمة تبلغ 180 مليون يورو لكل منهم، ثم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد بقيمة 170 مليون يورو، ثم ساكا، لاعب آرسنال بقيمة 150 مليون سادسا.

ويأتي سابعا ضمن القائمة السابقة، فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن بـ140 مليون يورو، يليه جمال موسايالا، لاعب بايرن ميونخ بنفس القيمة، وفيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد بقيمة 130 مليون يورو، ثم بيدري، لاعب برشلونة بـ 120 مليون يورو، يليه بنفس القيمة كول بالمر، لاعب تشيلسي.