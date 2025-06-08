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حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

2025-06-08 05:19:11
(MENAFN- Al-Bayan) بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هجرية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

MENAFN08062025000110011019ID1109649053

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