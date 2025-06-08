شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

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غزة 8 حزيران (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة

كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني، قرب مركز توزيع مساعدات جنوب محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي الشمالية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد آخران في قصف إسرائيلي استهدف حي معن جنوب شرقي خان يونس.

--(بترا)

أش/م د/م ق

08/06/2025 11:49:38





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