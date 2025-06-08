شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة
غزة 8 حزيران (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني، قرب مركز توزيع مساعدات جنوب محور نتساريم جنوب مدينة غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي الشمالية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد آخران في قصف إسرائيلي استهدف حي معن جنوب شرقي خان يونس.
--(بترا)
أش/م د/م ق
08/06/2025 11:49:38
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