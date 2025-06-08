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شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

2025-06-08 05:14:42
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبهم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد شاب من الظاهرية، وإصابة اثنين آخرين من بلدة إذنا غرب الخليل، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الظاهرية جنوب المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاماً) وهو من بلدة الظاهرية برصاص قوات الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بجروح وصفتها بالخطيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/م ق
08/06/2025 10:59:59

MENAFN08062025000117011021ID1109649041

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