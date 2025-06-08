شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل
عمان 8 حزيران (بترا)- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبهم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد شاب من الظاهرية، وإصابة اثنين آخرين من بلدة إذنا غرب الخليل، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الظاهرية جنوب المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاماً) وهو من بلدة الظاهرية برصاص قوات الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بجروح وصفتها بالخطيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/م ق
08/06/2025 10:59:59
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