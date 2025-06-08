الأونروا: جياع في غزة أجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف

الأونروا: جياع في غزة أجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف
عمان 8 حزيران (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء أمس السبت: "أُجبر أناس جياع بغزة على الزحف على الأرض وسط إطلاق نار كثيف، في محاولة يائسة لتأمين طعام لعائلاتهم، فقط ليجدوا أنفسهم يغامرون بحياتهم ويغادرون دون أن يحصلوا على شيء".
وأضافت على حسابها في منصة "إكس": "يجب أن نعود إلى إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع إلى جميع سكان غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".
وأرفقت الوكالة منشورها بشهادة من أحد الناجين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة، إذ قال: "توجهنا إلى المركز فجرا وانتظرنا الإشارة (من قبل الجيش الإسرائيلي) للتحرك وكان إطلاق النار لا يتوقف".
وأضاف: "زحفنا على الأرض لأكثر من ساعة، وحين توقف إطلاق النار قفز الناس وشرعوا بالركض لكن عاد إطلاق النار وأصيب الكثيرون بالرصاص أثناء الركض.. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل".
والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 110 مدنيين وأصاب 583 آخرين بجروح، خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية" جنوبي القطاع، منذ 27 أيار الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/م ق
08/06/2025 10:34:26
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