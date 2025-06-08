الأونروا: جياع في غزة أجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء أمس السبت: "أُجبر أناس جياع بغزة على الزحف على الأرض وسط إطلاق نار كثيف، في محاولة يائسة لتأمين طعام لعائلاتهم، فقط ليجدوا أنفسهم يغامرون بحياتهم ويغادرون دون أن يحصلوا على شيء".

وأضافت على حسابها في منصة "إكس": "يجب أن نعود إلى إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع إلى جميع سكان غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".

وأرفقت الوكالة منشورها بشهادة من أحد الناجين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة، إذ قال: "توجهنا إلى المركز فجرا وانتظرنا الإشارة (من قبل الجيش الإسرائيلي) للتحرك وكان إطلاق النار لا يتوقف".

وأضاف: "زحفنا على الأرض لأكثر من ساعة، وحين توقف إطلاق النار قفز الناس وشرعوا بالركض لكن عاد إطلاق النار وأصيب الكثيرون بالرصاص أثناء الركض.. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل".

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 110 مدنيين وأصاب 583 آخرين بجروح، خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية" جنوبي القطاع، منذ 27 أيار الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/م ق

08/06/2025 10:34:26