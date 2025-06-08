عنكبوت سان جيرمان على رادار ريال مدريد
خبرني - أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
ينتهي عقد دوناروما مع باريس سان جيرمان صيف 2026، ويتطلع بطل أوروبا إلى تمديد عقد حارسه الذي قدم موسماً مذهلاً.
وقاد الحارس الإيطالي سان جيرمان إلى تحقيق الثلاثية المحلية في الموسم المنقضي 2024-2025، مع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.
وقالت صحيفة أونز مونديال نقلاً عن لا غازيتا الإيطالية إن دوناروما منفتح على الانتقال إلى ريال مدريد، ويبحث عن تحدٍ جديد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتابعت أن مفاوضات التجديد بين حارس "الآتزوري" والـPSG متعثرة بسبب مطالبة دوناروما براتب صافي قدره 10 ملايين يورو.
وأضافت الصحيفة أن الريال يتطلع إلى ضم دوناروما بعقد طويل الأمد ليكون البديل المستقبلي للحارس تيبو كورتوا في ظل تقدّم الأخير في العمر وتعرضه لإصابات متكررة.
وكشف نفس المصدر، أن بايرن ميونخ هو الآخر مهتم بدوناروما الذي يسعى إلى إيجاد بديل مناسب لحارسه المخضرم مانويل نوير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة
أدباء ونقاد: الأدب قوة في تشكيل الوعي الجمعي
الموزع الموسيقي نوار البحيري تعاون مع بهاء سلطان وشيبة ورضا البحراوى
كم عدد الساعات التى يمكن رمى الجمرات خلالها؟.. مفتى السعودية يجيب
استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على غزة