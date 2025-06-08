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رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

2025-06-08 05:14:25

خبرني - ذكرت تقارير إعلامية أن مدرب روما السابق كلاوديو رانييري مرشح بقوة لتدريب منتخب إيطاليا خلفاً للوتشانو سباليتي سيما بعد نتائج "الأتزوري" المخيبة للآمال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قالت صحيفة ميدياسيت إن كلاوديو رانييري هو من سيقود إيطاليا بعد سباليتي.

وتعرض المنتخب الإيطالي إلى هزيمة قاسية أمام منتخب النرويج بثلاثية، ضربت آمال عشاق الأزرق في التأهل إلى المونديال.

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