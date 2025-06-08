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22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

2025-06-08 05:12:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت حتى نهاية شهر أيار إلى 22.763 مليار دولار.
ووفقا للبيانات فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات 8.8 أشهر.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر أيار وصلت إلى 7.760 مليار دولار، أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي وصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.

MENAFN08062025000208011052ID1109649015

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