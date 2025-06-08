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عاجل ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

عاجل ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

2025-06-08 05:12:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في منطقة لوس أنجلوس، وهي خطوة وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا بأنها "تحريضية".
واشتبكت عناصر من الشرطة الفدرالية مع حشود غاضبة في إحدى ضواحي لوس أنجلوس مع استمرار الاحتجاجات، حيث أطلقت قنابل صوتية وأغلق جزء من طريق سريع وسط مداهمات لمهاجرين غير مسجلين، بحسب ما ذكرت تقارير.
ووفقا لتقارير إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت عناصر الشرطة الفدرالية الذين يضعون أقنعة الغاز قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع على المتظاهرين.
وفي وقت متأخر السبت، وقّع ترامب مذكرة لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني "للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.


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