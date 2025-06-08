بيزوس يقترب وماسك يتهاوى.. حرب المليارديرات تشتعل في الفضاء

MENAFN - Al-Bayan) ">في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في مراجعة علاقاتها مع شركة "سبيس إكس"، في خطوة قد تفتح الباب أمام ملياردير آخر – جيف بيزوس – ليحل محل ماسك في مشهد الفضاء الأمريكي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولين في المسؤولين في "ناسا" والبنتاغون بدأوا مؤخرا اتصالات سرية مع شركات منافسة لـ"سبيس إكس"، مطالبين إياها بتسريع تطوير صواريخ ومركبات فضائية بديلة، تحسبا لأي أزمة مستقبلية، جاء ذلك عقب تهديد علني أطلقه ماسك بسحب مركبة "دراغون"، المستخدمة في نقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية، ردا على تلويح ترامب بإلغاء عقود حكومية ضخمة تخص شركته، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وعلى الرغم من تراجع ماسك عن تهديده لاحقا، إلا أن الصدمة كانت قد وقعت داخل الأوساط الحكومية.

أحد مسؤولي "ناسا" وصف الموقف بأنه "تحوّل من تسلية إلى رعب"، بينما رأى آخرون أن الحادثة أعادت التذكير بخطورة الاعتماد الكلّي على شخصية متقلبة.

ورغم أن "سبيس إكس" تعتبر اليوم العمود الفقري للمهام الفضائية الأمريكية – سواء في إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية أو نقل الرواد وتشغيل شبكة "ستارلينك" – إلا أن واشنطن باتت تفكر جديا في تنويع مزوّديها، وتخفيف اعتمادها على شركة واحدة.

الأنظار تتجه الآن إلى جيف بيزوس، مؤسس شركة "بلو أوريجن"، الذي لطالما كان خصما تقنيا لماسك، ورغم أن صاروخ "نيو غلين" التابع لبلو أوريجن لم يُطلق سوى مرة واحدة، إلا أن التقارب السياسي بين ترامب وبيزوس في الفترة الأخيرة، بعد سنوات من التوتر، قد يفتح أمام الأخير فرصة ذهبية.

كما بدأت "ناسا" تعزيز تعاونها مع شركات أخرى مثل "روكيت لاب"، "ستوك سبيس"، و"سييرا سبيس"، والتي أكد مديرها التنفيذي أن الوكالة تسعى لـ"تنويع الشركاء وعدم الاعتماد على طرف واحد".

الكونغرس بدوره أبدى قلقا متزايدا، وطلب تحديثات عاجلة بشأن مشروع "ستارلاينر" التابع لشركة "بوينغ"، الذي طالما عانى من تأخيرات ومشكلات تقنية. وفي تجربة العام الماضي، اضطر رائدا فضاء أمريكيان للبقاء في محطة الفضاء الدولية تسعة أشهر بدلا من ثمانية أيام، بسبب خلل في مركبة "ستارلاينر".

وفيما لا تزال "سبيس إكس" تتفوق بأدائها المنتظم عبر صاروخ "فالكون 9"، فإن إدارة ترامب – على ما يبدو – تستعد للمراهنة على تعدد المنافسين، حتى لو تطلّب الأمر دعم بيزوس علنا.

وعبّر محللون ومسؤولون سابقون عن قلقهم من سلوك ماسك، معتبرين أن قراراته الفردية، سواء بسحب خدمات فضائية أو التردد في دعم عمليات عسكرية مثلما حدث في أوكرانيا عام 2022، تهدد الأمن القومي الأمريكي.

ووسط هذا المشهد المتغير، بدأت الشركات المنافسة لماسك تسابق الزمن للحصول على موطئ قدم، في وقت لم يعد فيه نفوذ "سبيس إكس" مطلقا كما كان في السابق.