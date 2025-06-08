تغليف حقائب السفر بالبلاستيك.. مفاجأة غير سارة للركاب في المطارات

MENAFN - Al-Bayan) ">حذّرت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) من استمرار المسافرين في تغليف حقائبهم بالبلاستيك قبل السفر، مؤكدة أن هذا الإجراء الشائع لا يوفر الحماية المرجوّة، بل قد يتسبب في مشاكل أكبر للمسافر، منها إهدار المال وزيادة التلوث البيئي.

وتنتشر ظاهرة تغليف الحقائب بالبلاستيك في المطارات حول العالم منذ تسعينات القرن الماضي، خاصة في الرحلات الدولية، إذ يلجأ بعض المسافرين إلى هذه الطريقة اعتقاداً منهم بأنها تحمي أمتعتهم من التلف أو السرقة.

شركات مثل "سيكيور راب" تقدم هذه الخدمة مقابل نحو 15 دولاراً، مستهدفة القلقين من سوء التعامل مع الأمتعة أو من عمليات سرقة محتملة.

لكن إدارة أمن النقل الأمريكية أوضحت أن هذا الغلاف البلاستيكي لا يعيق عمليات التفتيش الأمني بأي حال، وفي حال تم اختيار الحقيبة للفحص اليدوي، فإن موظفي الأمن يقومون بقطع البلاستيك وفتح الحقيبة دون إعادة تغليفها، ما يجعل هذا الإنفاق المالي عديم الجدوى من الناحية الأمنية أو العملية، وفقا لموقع unionrayo.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض المسافرين يستخدمون التغليف لحماية محتوياتهم من عوامل خارجية، مثل رش المبيدات عند الوصول إلى بعض الدول الآسيوية أو الأسترالية، أو حتى كحل مؤقت لسحاب مكسور، إلا أن هذه الاستخدامات لا تبرر الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من البلاستيك غير القابل للتحلل.

وفي ظل التوجه العالمي للحد من التلوث البلاستيكي، بدأت بعض المطارات بالفعل في دراسة فرض قيود على تغليف الأمتعة بالبلاستيك، وسط دعوات إلى اعتماد بدائل أكثر استدامة.

وتوصي TSA باستخدام أغطية قابلة لإعادة الاستخدام، أو اللجوء إلى الأقفال والأحزمة المخصصة لحماية الحقائب، والتي تتيح أيضاً لموظفي التفتيش فتح الحقيبة دون إتلاف أي شيء.

بعض الشركات التي تقدم خدمات التغليف، مثل "سيكيور راب"، تعرض إعادة تغليف الحقيبة مجاناً في حال فتحتها سلطات الأمن، إلا أن هذه العروض تخضع لشروط وتفاصيل دقيقة يجب على المسافر معرفتها مسبقاً لتجنّب المفاجآت.

وينصح خبراء السفر المسافرين باختيار حقائب متينة ذات سحّابات قوية، والتأكد من سلامة الأمتعة قبل السفر، مع استخدام أقفال معتمدة من TSA لتفادي تلف الحقيبة أو تأخير الفحص الأمني.

وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الظاهرة في بعض الدول التي تنتشر فيها المخاوف من سرقة الأمتعة أو العبث بها، تسعى السلطات الأمريكية إلى توعية المسافرين بأن التغليف بالبلاستيك ليس حلاً فعّالاً، وأنه يضر أكثر مما ينفع، سواء على مستوى الفرد أو البيئة.

فكرة تغليف الحقيبة بطبقة من البلاستيك قد تبدو وسيلة للحماية، لكنها في الواقع إجراء غير عملي، وقد آن الأوان للتفكير في بدائل أكثر أماناً ووعياً بيئياً.