إمام عاشور متحمس بشدة لخوض مونديال الأندية مع الأهلي المصري

MENAFN - Al-Bayan) ">عبر إمام عاشور هداف النادي الأهلي عن تحمسه الشديد للمشاركة مع فريقه المصري في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة مثيرة واستثنائية، حيث يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعديد من النجوم الآخرين. وستكون هذه المباراة بمثابة تحدٍ من العيار الثقيل للفريق الأفريقي، واختبارًا حقيقيًا لقدراته وطموحاته في البطولة. ويدرك إمام عاشور وزملاؤه مدى أهمية هذا اللقاء.

وقال عاشور البالغ من العمر 27 عامًا، في مقابلة مع الموقع الرسمي لفيفا "بالتأكيد أشعر بحماس شديد للمشاركة في مثل هذه البطولة، وآمل أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا."

وأضاف عاشور "بلا شك، أشعر بحماس كبير للعب أمام أفضل لاعب في العالم. وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم النادي الأهلي."

وأثنى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل كبير على جماهير الأهلي، مشيدا بمساندتها الدائمة للفريق المصري في كافة البطولات.

وأوضح موقع فيفا أمس السبت "تترقّب جماهير الأهلي، بفخر بالغ، مشاركة فريقها في هذه البطولة التي تجمع نخبةً من أفضل الأندية من مختلف القارات، حيث يمتلك النادي المصري قاعدة جماهيرية هائلة، تتميز بوفائها الكبير وانتمائها الراسخ، وتنتشر في شتى أنحاء العالم. وفي الواقع، لا يغيب حضورهم عن أي مناسبة، فهم رحالة يملؤون المدرجات داخل وخارج الوطن، تزلزل هتافاتهم أركان الملاعب، وتبث الرهبة في نفوس منافسيهم، فهم اللاعب رقم واحد الذي لا يخذل ناديه مطلقًا، وهذا الوفاء الأسطوري هو أحد أسرار سيطرة الأهلي على الألقاب، وتاريخه المرصع بالبطولات القارية والمحلية شاهد على ذلك".

ورغم إقامة البطولة في الولايات المتحدة، يؤمن لاعبو الأهلي بأن جماهيرهم ستكون حاضرة وبقوة، كما عوّدتهم دائمًا. وهم يثقون أن شغف مشجعيهم سيكسر حواجز المسافات والقارات، ويدفعهم إلى قطع آلاف الأميال ليكونوا السند الحقيقي والداعم الأول في هذا المحفل العالمي. وهذا التواجد سيشكل بلا شك عاملًا حاسمًا في دعم معنويات اللاعبين، ومنحهم دفعة قوية لتحقيق طموحاتهم، وهو الأمر الذي أكده نجم الفريق وهدّاف الدوري المصري لموسم 2024 /2025، برصيد 13 هدفًا.

وأشار عاشور "بالتأكيد نحن ننتظر دعم الجماهير بأكملها لنا، إن وجودهم يمنح المباراة معناها الحقيقي، ومن دونهم تفقد الكثير من قيمتها. ورسالتي لهم هي أننا نحتاج إليهم للوقوف معنا ودعمنا كما عهدناهم دائمًا في جميع المباريات والبطولات."

تعد إقامة منافسات مونديال الأندية على الملاعب الأمريكية تجربة تمهيدية تُشبه "بروفة مهمة"، قبل المشاركة في استضافة نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك. وتمثّل هذه الخطوة فرصة مثالية للاعبين والجماهير لاختبار الأجواء الجماهيرية في الولايات المتحدة.

وفي هذه الأجواء، يدرك عاشور أن تألّقه على هذه الملاعب، وتقديمه مستويات مميزة مع الأهلي، قد يكون بوابته لزيارتها مجددًا العام المقبل، ولكن بقميص منتخب مصر، الذي يقترب من التأهّل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل "الفراعنة" صدارة المجموعة الأولى. وهذا ما يضع نجم الفريق المصري أمام فرصة تاريخية ليساهم في تحقيق حلم ملايين المصريين بالعودة إلى الساحة العالمية.

وأكد عاشور "بالطبع، لدي حماس كبير للمنافسة على هذه الملاعب، فمثل هذه البطولات تمثّل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألّق."