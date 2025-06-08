حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 6 (كونا) -- الثامن من يونيو

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1957 - وفاة سليمان خالد العدساني عن عمر ناهز 73 عاما وهو أول مدير للبلدية عام 1930 وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1938 وعضو المجلس التشريعي عام 1938 وعضوا في مجلس المعارف بين عامي (1936 - 1954) كما أنه أحد مؤسسي المكتبة الأهلية.

1963 - وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يلقي بيانا شاملا للسياسة الخارجية الكويتية أمام مجلس الأمة أكد فيه أن الكويت جزء من الأمة العربية وسوف تسعى من أجل تحقيق كيان عربي موحد.

1965 - إشهار نادي التضامن الرياضي ومقره في منطقة الفروانية.

1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.

1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح المسجد الكبير ويؤدي صلاة عيد الفطر في الأول من شهر شوال عام 1407 هجرية.

1999 - الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يصدر قرارا بتعيين الدبلوماسية الكويتية مريم العوضي بمنصب نائب السكرتير العام التنفيذي للمنظمة الاقتصادية لدول غرب آسيا وهو منصب دولي رفيع والأعلى الذي تشغله امرأة عربية في المنظمة الدولية.

2003 - الكويت تعلن العثور على أول رفات لأسير كويتي وهو الأسير سعد مشعل العنزي الذي اختطفته قوات النظام العراقي من الكويت في شهر نوفمبر عام 1990 وتم العثور على رفاته في المقبرة الجماعية بمدينة السماوة قرب بغداد.

2004 - انتخاب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عضوا في المكتب التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الباسفيكي (اوانا) لثلاثة أعوام خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في كوالالمبور.

2010 - رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يعلن رفع بند استجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول أعماله لعدم وجود مقدم الاستجواب خالد الطاحوس في قاعة عبدالله السالم بعد أن أخذ رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة خلال الجلسة السرية.

2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الأردن اتفاقية قرض لتمويل مشروع للبنية التحتية للتعليم العام في المملكة بقيمة 3ر38 مليون دولار. (النهاية) م ب ر / ن س ن