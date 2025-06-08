حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1957 - وفاة سليمان خالد العدساني عن عمر ناهز 73 عاما وهو أول مدير للبلدية عام 1930 وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1938 وعضو المجلس التشريعي عام 1938 وعضوا في مجلس المعارف بين عامي (1936 - 1954) كما أنه أحد مؤسسي المكتبة الأهلية.
1963 - وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يلقي بيانا شاملا للسياسة الخارجية الكويتية أمام مجلس الأمة أكد فيه أن الكويت جزء من الأمة العربية وسوف تسعى من أجل تحقيق كيان عربي موحد.
1965 - إشهار نادي التضامن الرياضي ومقره في منطقة الفروانية.
1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح المسجد الكبير ويؤدي صلاة عيد الفطر في الأول من شهر شوال عام 1407 هجرية.
1999 - الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يصدر قرارا بتعيين الدبلوماسية الكويتية مريم العوضي بمنصب نائب السكرتير العام التنفيذي للمنظمة الاقتصادية لدول غرب آسيا وهو منصب دولي رفيع والأعلى الذي تشغله امرأة عربية في المنظمة الدولية.
2003 - الكويت تعلن العثور على أول رفات لأسير كويتي وهو الأسير سعد مشعل العنزي الذي اختطفته قوات النظام العراقي من الكويت في شهر نوفمبر عام 1990 وتم العثور على رفاته في المقبرة الجماعية بمدينة السماوة قرب بغداد.
2004 - انتخاب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عضوا في المكتب التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الباسفيكي (اوانا) لثلاثة أعوام خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في كوالالمبور.
2010 - رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يعلن رفع بند استجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول أعماله لعدم وجود مقدم الاستجواب خالد الطاحوس في قاعة عبدالله السالم بعد أن أخذ رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة خلال الجلسة السرية.
2022 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الأردن اتفاقية قرض لتمويل مشروع للبنية التحتية للتعليم العام في المملكة بقيمة 3ر38 مليون دولار. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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