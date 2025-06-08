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الكونغرس الأمريكي يقرر إزالة سوريا من لائحة الدول المارقة

الكونغرس الأمريكي يقرر إزالة سوريا من لائحة الدول المارقة

2025-06-08 04:20:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إزالة اسم سوريا من لائحة "الدول المارقة" التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية.
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان أمس السبت انها قررت شطب سوريا من اللائحة بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي ان "اسم سوريا لم يعد موجودا الان في لائحة الدول المارقة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا".
ومن جانبها اعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين التي تقدمت بهذا التعديل عن سعادتها بإزالة اسم سوريا من اللائحة.
واكدت شاهين في حسابها على منصة (اكس) على "ضرورة أن تستمر سوريا في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة والسير نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته الى السعودية رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة "الدول المارقة" تصنيفا سياسيا تستخدمه الولايات المتحدة لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها وتشكل تهديدا للأمن الدولي.(النهاية)

ا م م / ا ب خ


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