الكونغرس الأمريكي يقرر إزالة سوريا من لائحة الدول المارقة

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الكونغرس الأمريكي يقرر إزالة سوريا من لائحة الدول المارقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إزالة اسم سوريا من لائحة "الدول المارقة" التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية.
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان أمس السبت انها قررت شطب سوريا من اللائحة بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي ان "اسم سوريا لم يعد موجودا الان في لائحة الدول المارقة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا".
ومن جانبها اعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين التي تقدمت بهذا التعديل عن سعادتها بإزالة اسم سوريا من اللائحة.
واكدت شاهين في حسابها على منصة (اكس) على "ضرورة أن تستمر سوريا في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة والسير نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته الى السعودية رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة "الدول المارقة" تصنيفا سياسيا تستخدمه الولايات المتحدة لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها وتشكل تهديدا للأمن الدولي.(النهاية)
ا م م / ا ب خ
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان أمس السبت انها قررت شطب سوريا من اللائحة بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي ان "اسم سوريا لم يعد موجودا الان في لائحة الدول المارقة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا".
ومن جانبها اعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين التي تقدمت بهذا التعديل عن سعادتها بإزالة اسم سوريا من اللائحة.
واكدت شاهين في حسابها على منصة (اكس) على "ضرورة أن تستمر سوريا في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة والسير نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته الى السعودية رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة "الدول المارقة" تصنيفا سياسيا تستخدمه الولايات المتحدة لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها وتشكل تهديدا للأمن الدولي.(النهاية)
ا م م / ا ب خ
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