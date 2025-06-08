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مرشح لرئاسة كولومبيا يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بوغوتا

مرشح لرئاسة كولومبيا يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بوغوتا

2025-06-08 04:20:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- اعلنت الحكومة الكولومبية تعرض عضو مجلس الشيوخ والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ميغيل اوريبي لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في العاصمة بوغوتا.
وذكرت الحكومة في بيان امس السبت ان اوريبي يخضع للعلاج من اصاباته الخطيرة حيث تعرض لطلقات نارية بالرأس وبالركبة لافتة الى انه تم القبض على مطلق النار.
وأظهر مقطع مصور (فيديو) تناقلته وسائل الاعلام اوريبي (39 عاما) وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية غرب العاصمة الكولومبية قبل استهدافه.
ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو في البيان بالهجوم على المرشح الرئاسي معتبرة ان "هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه بل ايضا على الديمقراطية وحرية الفكر والسياسة في كولومبيا".
وكان أوريبي الذي ينتمي الى حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي اعلن في أكتوبر الماضي انه يسعى لشغل مقعد الرئاسة في عام 2026 خلفا لبيترو الذي يعارضه بشدة.
من جانبه دان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو في بيان محاولة الاغتيال معتبرا انها "تمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية ونتيجة للخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".
ودعا روبيو الرئيس الكولومبي في هذا الصدد الى "التخفيف من حدة خطابه التحريضي وأن يحمي المسؤولين الكولومبيين ويقدم مرتكبي هذه الاعمال للعدالة". (النهاية)

ا م م / ا ب خ


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