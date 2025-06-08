مرشح لرئاسة كولومبيا يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بوغوتا

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مرشح لرئاسة كولومبيا يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بوغوتا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- اعلنت الحكومة الكولومبية تعرض عضو مجلس الشيوخ والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ميغيل اوريبي لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في العاصمة بوغوتا.
وذكرت الحكومة في بيان امس السبت ان اوريبي يخضع للعلاج من اصاباته الخطيرة حيث تعرض لطلقات نارية بالرأس وبالركبة لافتة الى انه تم القبض على مطلق النار.
وأظهر مقطع مصور (فيديو) تناقلته وسائل الاعلام اوريبي (39 عاما) وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية غرب العاصمة الكولومبية قبل استهدافه.
ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو في البيان بالهجوم على المرشح الرئاسي معتبرة ان "هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه بل ايضا على الديمقراطية وحرية الفكر والسياسة في كولومبيا".
وكان أوريبي الذي ينتمي الى حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي اعلن في أكتوبر الماضي انه يسعى لشغل مقعد الرئاسة في عام 2026 خلفا لبيترو الذي يعارضه بشدة.
من جانبه دان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو في بيان محاولة الاغتيال معتبرا انها "تمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية ونتيجة للخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".
ودعا روبيو الرئيس الكولومبي في هذا الصدد الى "التخفيف من حدة خطابه التحريضي وأن يحمي المسؤولين الكولومبيين ويقدم مرتكبي هذه الاعمال للعدالة". (النهاية)
ا م م / ا ب خ
وذكرت الحكومة في بيان امس السبت ان اوريبي يخضع للعلاج من اصاباته الخطيرة حيث تعرض لطلقات نارية بالرأس وبالركبة لافتة الى انه تم القبض على مطلق النار.
وأظهر مقطع مصور (فيديو) تناقلته وسائل الاعلام اوريبي (39 عاما) وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية غرب العاصمة الكولومبية قبل استهدافه.
ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو في البيان بالهجوم على المرشح الرئاسي معتبرة ان "هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه بل ايضا على الديمقراطية وحرية الفكر والسياسة في كولومبيا".
وكان أوريبي الذي ينتمي الى حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي اعلن في أكتوبر الماضي انه يسعى لشغل مقعد الرئاسة في عام 2026 خلفا لبيترو الذي يعارضه بشدة.
من جانبه دان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو في بيان محاولة الاغتيال معتبرا انها "تمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية ونتيجة للخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".
ودعا روبيو الرئيس الكولومبي في هذا الصدد الى "التخفيف من حدة خطابه التحريضي وأن يحمي المسؤولين الكولومبيين ويقدم مرتكبي هذه الاعمال للعدالة". (النهاية)
ا م م / ا ب خ
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