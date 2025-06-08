  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس الامريكي يأمر بنشر ألفين من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

الرئيس الامريكي يأمر بنشر ألفين من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

2025-06-08 04:20:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات تستهدف مهاجرين غير نظاميين.
وقالت المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان صحفي أمس السبت إن ترامب وقع مذكرة رئاسية تقضي بنشر عناصر الحرس الوطني "للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم".
وأشارت إلى أن إدارة ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات بين أفراد الأمن والمحتجين بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وذلك لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضد قوانين الهجرة اذ استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وفي سياق متصل كتب الرئيس الامريكي على منصته (تروث سوشيال) "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيس بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".
بدورها قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحاديا لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وقاموا بتشويه المباني".
من جهته أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو في تصريح صحفي أن مكتبه يحقق في مزاعم عرقلة المتظاهرين لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في (لوس أنجلوس) يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وعلى صعيد متصل اكدت مساعد وزير الامن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الاستهداف العنيف لسلطات إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمر غير مقبول ويجب على باس ونيوسوم المطالبة بإنهائه".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية في وقت سابق عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية.(النهاية)

ا م م / م ع ك


MENAFN08062025000071011013ID1109648908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث