الرئيس الامريكي يأمر بنشر ألفين من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

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الرئيس الامريكي يأمر بنشر ألفين من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 6 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات تستهدف مهاجرين غير نظاميين.
وقالت المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان صحفي أمس السبت إن ترامب وقع مذكرة رئاسية تقضي بنشر عناصر الحرس الوطني "للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم".
وأشارت إلى أن إدارة ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات بين أفراد الأمن والمحتجين بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وذلك لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضد قوانين الهجرة اذ استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وفي سياق متصل كتب الرئيس الامريكي على منصته (تروث سوشيال) "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيس بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".
بدورها قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحاديا لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وقاموا بتشويه المباني".
من جهته أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو في تصريح صحفي أن مكتبه يحقق في مزاعم عرقلة المتظاهرين لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في (لوس أنجلوس) يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وعلى صعيد متصل اكدت مساعد وزير الامن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الاستهداف العنيف لسلطات إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمر غير مقبول ويجب على باس ونيوسوم المطالبة بإنهائه".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية في وقت سابق عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية.(النهاية)
ا م م / م ع ك
وقالت المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان صحفي أمس السبت إن ترامب وقع مذكرة رئاسية تقضي بنشر عناصر الحرس الوطني "للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم".
وأشارت إلى أن إدارة ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات بين أفراد الأمن والمحتجين بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وذلك لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضد قوانين الهجرة اذ استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وفي سياق متصل كتب الرئيس الامريكي على منصته (تروث سوشيال) "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيس بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".
بدورها قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحاديا لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وقاموا بتشويه المباني".
من جهته أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو في تصريح صحفي أن مكتبه يحقق في مزاعم عرقلة المتظاهرين لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في (لوس أنجلوس) يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وعلى صعيد متصل اكدت مساعد وزير الامن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الاستهداف العنيف لسلطات إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمر غير مقبول ويجب على باس ونيوسوم المطالبة بإنهائه".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية في وقت سابق عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية.(النهاية)
ا م م / م ع ك
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