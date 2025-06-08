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الذهب ينهي تداولات الأسبوع بانخفاض عند 3310 دولارات للأونصة

الذهب ينهي تداولات الأسبوع بانخفاض عند 3310 دولارات للأونصة

2025-06-08 04:20:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 6 (كونا) -- أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض ليغلق عند مستوى 3310 دولارات للأونصة متأثرا ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن أسعار الذهب شهدت تذبذبا حادا خلال الأسبوع اذ ارتفعت في بدايته إلى ذروة بلغت 3403 دولارات للأونصة قبل أن تتراجع تدريجيا بفعل غياب المحفزات وعمليات جني الأرباح.
وأشار إلى أن تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو أظهر إضافة 139 ألف وظيفة متجاوزا التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 2ر4 بالمئة مما دعم قوة الدولار وساهم في رفع عائدات السندات الأمريكية.
وأضاف أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع بأكثر من تسع نقاط أساس ليصل إلى 4ر4 بالمئة كما صعدت العائدات الحقيقية إلى 2ر2 بالمئة وهو ما زاد من الضغوط على أسعار الذهب نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.
وذكر التقرير أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت دورا في الحد من مكاسب الذهب بعد أن أجرى الرئيسان الأمريكي والصيني اتصالا هاتفيا ساهم في تهدئة التوترات تبعه الإعلان عن اجتماع تجاري مرتقب في العاصمة البريطانية لندن.
وبين أن التوترات الجيوسياسية في مناطق أخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط لا تزال تشكل عناصر دعم قائمة لأسعار الذهب إلى جانب استمرار البنوك المركزية حول العالم في الشراء المكثف للمعدن الأصفر في ظل توجه استراتيجي بعيد عن الأصول المقومة بالدولار.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية تترقب خلال الأسبوع الحالي صدور بيانات التضخم الأمريكية بدءا بمؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ثم مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس يليهما مسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة.
وأفاد التقرير بأن هذه البيانات تعد محورية في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبيل اجتماعه المقرر عقده في 17 و18 من الشهر الجاري خاصة وأن الفيدرالي دخل بالفعل في فترة الصمت الإعلامي مما يجعل من بيانات التضخم العامل الأبرز في تحديد توجهات الأسواق.
وعلى الصعيد المحلي أشار تقرير (دار السبائك) إلى أن السوق تفاعل مع تحركات الأسعار العالمية حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 750ر32 دينار للغرام (نحو 107 دولارات) فيما سجل غرام الذهب عيار 22 حوالي 30 دينارا للغرام (نحو 98 دولارا) في حين بلغ سعر كيلو الفضة 407 دنانير (1329 دولارا) مواكبا الاتجاهات العالمية في أسواق المعادن الثمينة.
وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ن و ف


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