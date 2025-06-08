البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 6 (كونا) -- أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الاحد عن خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي تحققه المملكة عاما بعد آخر في تنظيم موسم الحج وما تبذله من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد اليماحي في بيان صحفي أن ما تقدمه المملكة من رعاية شاملة وإمكانات متطورة لحجاج بيت الله الحرام يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الراحة والأمن والسلامة للحجاج وتقديم نموذج مشرف لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم.
وثمن في هذا الصدد الجهود المخلصة والتحضيرات الدقيقة والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة والجهات في المملكة والتي تتسم بالكفاءة العالية وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية آمنة ومستقرة.
وأعرب اليماحي في هذا المجال عن تقدير البرلمان العربي العميق لما تبذله السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود مستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة من خلال التوسعات الكبرى في المشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطبية والرقمية بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين وبقاصديهما من جميع أنحاء العالم الإسلامي.(النهاية)
م ف م / م ع ك
وأكد اليماحي في بيان صحفي أن ما تقدمه المملكة من رعاية شاملة وإمكانات متطورة لحجاج بيت الله الحرام يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الراحة والأمن والسلامة للحجاج وتقديم نموذج مشرف لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم.
وثمن في هذا الصدد الجهود المخلصة والتحضيرات الدقيقة والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة والجهات في المملكة والتي تتسم بالكفاءة العالية وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية آمنة ومستقرة.
وأعرب اليماحي في هذا المجال عن تقدير البرلمان العربي العميق لما تبذله السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود مستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة من خلال التوسعات الكبرى في المشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطبية والرقمية بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين وبقاصديهما من جميع أنحاء العالم الإسلامي.(النهاية)
م ف م / م ع ك
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط رابع مسيرة كانت تتجه نحو موسكو
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات مرتبطة بالهجرة
محادثات تجارية صينية أميركية غدا في لندن
الإيطاليون يصوتون على استفتاءات حول الهجرة وقانون العمل