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البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

2025-06-08 04:20:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 6 (كونا) -- أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الاحد عن خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي تحققه المملكة عاما بعد آخر في تنظيم موسم الحج وما تبذله من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد اليماحي في بيان صحفي أن ما تقدمه المملكة من رعاية شاملة وإمكانات متطورة لحجاج بيت الله الحرام يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الراحة والأمن والسلامة للحجاج وتقديم نموذج مشرف لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم.
وثمن في هذا الصدد الجهود المخلصة والتحضيرات الدقيقة والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة والجهات في المملكة والتي تتسم بالكفاءة العالية وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية آمنة ومستقرة.
وأعرب اليماحي في هذا المجال عن تقدير البرلمان العربي العميق لما تبذله السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود مستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة من خلال التوسعات الكبرى في المشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطبية والرقمية بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين وبقاصديهما من جميع أنحاء العالم الإسلامي.(النهاية)

م ف م / م ع ك


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