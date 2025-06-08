سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، مشيدا سموه رعاه الله باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)
ن و ف
سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)
ن و ف
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