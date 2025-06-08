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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

2025-06-08 04:20:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، مشيدا سموه رعاه الله باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.
سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)

ن و ف


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