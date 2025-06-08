تقدم فى محادثات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة - جريدة البورصة
جاء ذلك في تصريح أدلى به أكازاوا عقب اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، في واشنطن.موضوعات متعلقة بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير رقم قياسى جديد فى عدد المسافرين جوًا بين كوريا الجنوبية واليابان فيتنام تبرم صفقات لشراء منتجات أمريكية بـ3 مليارات دولار قبيل المحادثات
وأوضح المفاوض الياباني أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم قد بلغت نسباً مرتفعة، تصل أحياناً إلى 50%، إلى جانب رسوم عامة بنسبة 10%، وهو ما ألحق ضرراً يومياً بالاقتصاد الياباني.
ورغم تأكيده على التقدم في المحادثات، رفض أكازاوا الكشف عن تفاصيل أو نتائج محددة تم التوصل إليها خلال هذه الجولة.
يُشار إلى أن هذه الجولة قد تكون الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين قبل انعقاد قمة مجموعة السبع التي تبدأ في 15 يونيو، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا.
ويواجه الاقتصاد الياباني خطر فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 24% بدءاً من يوليو القادم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في الوقت المناسب.
وأكد أكازاوا أهمية التوصل إلى اتفاق سريع، قائلاً:“نريد أن نُظهر تقدماً واضحاً عندما يجتمع قادتنا في قمة مجموعة السبع”.المصدر:
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