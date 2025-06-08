تقدم فى محادثات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، عن إحراز تقدم ملموس في الجولة الخامسة من محادثات التجارة مع المسؤولين الأمريكيين، التي تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات اليابان والتي تؤثر سلباً على اقتصادها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أكازاوا عقب اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، في واشنطن.

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وأوضح المفاوض الياباني أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم قد بلغت نسباً مرتفعة، تصل أحياناً إلى 50%، إلى جانب رسوم عامة بنسبة 10%، وهو ما ألحق ضرراً يومياً بالاقتصاد الياباني.

ورغم تأكيده على التقدم في المحادثات، رفض أكازاوا الكشف عن تفاصيل أو نتائج محددة تم التوصل إليها خلال هذه الجولة.

يُشار إلى أن هذه الجولة قد تكون الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين قبل انعقاد قمة مجموعة السبع التي تبدأ في 15 يونيو، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا.

ويواجه الاقتصاد الياباني خطر فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 24% بدءاً من يوليو القادم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في الوقت المناسب.

وأكد أكازاوا أهمية التوصل إلى اتفاق سريع، قائلاً:“نريد أن نُظهر تقدماً واضحاً عندما يجتمع قادتنا في قمة مجموعة السبع”.

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