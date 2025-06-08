عضوة بالمركزى الأوروبى: رسوم ترامب قد تُعيد إشعال التضخم فى منطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك حقق ((تقدماً كبيراً)) في كبح التضخم، لكنه يجب أن يظل متيقظاً لاحتمال حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات شنابل التي تُعد من أبرز الأصوات المتشددة في مكافحة التضخم داخل البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر عُقد السبت في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، حيث عبّرت عن ارتياحها لعودة معدلات التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

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وقالت: ((أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً، وكما تعلمون، فإن أحدث بيانات التضخم لدينا جاءت حتى دون مستوى 2%)).

وأضافت: ((صحيح أن هذا التراجع كان مدفوعاً بشكل كبير بأسعار الطاقة، لكننا نلاحظ أيضاً تراجع المكونات الأكثر ثباتاً في التضخم، وهذا خبر جيد جداً)).

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، يوم الخميس الماضي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام، وأشار إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض الشهر المقبل، بانتظار اتضاح آفاق النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في المنطقة.

ومن جانبه، صرّح محافظ البنك المركزي الكرواتي، بوريس فوغسيتش، بأن دورة التيسير النقدي ((شارفت على نهايتها))، بشرط أن تستقر معدلات التضخم عند 2% كما هو متوقع.

لكن بعض الأعضاء، مثل محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سنتينو، أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تجاوز هدف خفض التضخم، إذ يتوقع البنك المركزي الآن أن تبلغ نسبة التضخم 1.6% في العام المقبل.

وحذرت شنابل من أن تركيز البنك يجب أن يتحول الآن إلى ما سمّته ((الصدمات الجديدة المحتملة))، وعلى رأسها حرب تجارية عالمية قد يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شركاء بلاده التجاريين.

وأشارت إلى دراسات أكاديمية تفيد بأن ارتفاعاً نسبته 1% في أسعار المنتجين عالمياً يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.2% في أسعار المنتجين داخل منطقة اليورو.

وأضافت: ((حتى في حال عدم وجود ردود انتقامية، فإن من المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية ذات أثر تضخمي، وسيكون التأثير أكبر بكثير في حال وجود ردود بالمثل)).

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