فيتنام تبرم صفقات لشراء منتجات أمريكية بـ3 مليارات دولار قبيل المحادثات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركات فيتنامية 20 اتفاقية بقيمة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار لاستيراد مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، وذلك قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الرسمية المقرر عقدها بين البلدين الأسبوع المقبل.

أوضحت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية في بيان صدر يوم السبت، أن مذكرات التفاهم جرى توقيعها خلال مباحثات شارك فيها الوزير دو دوك دوي في ولايات أيوا وأوهايو وماريلاند وواشنطن، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 يونيو.

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وأضافت الوزارة:“تُبرز هذه الاتفاقيات الالتزام القوي وحسن النية من جانب مجتمع الأعمال والحكومة في فيتنام لتعزيز التبادل التجاري المتوازن مع الولايات المتحدة، وتشجيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة المفروضة على السلع الفيتنامية”.

خاضت فيتنام أسابيع من التحركات الدبلوماسية المكثفة مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر سوق لصادرات الدولة المعتمدة على التجارة، في محاولة لتفادي تطبيق تهديد بفرض رسوم جمركية نسبتها 46%، والتي خُفضت لاحقاً إلى 10% لمدة 90 يوماً، لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات.

يحاكي استخدام فيتنام لمصطلح“النوايا الحسنة” اللغة التي استعملتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما وجهت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا رداً كتابياً على طلبات التجارة الأميركية، وذلك بعد تعهد إدارة ترمب بمواصلة الضغط على البلاد لتقليص دورها في سلاسل التوريد الصينية.

أشارت فيتنام إلى تحقيق تقدم بعد الجولة الثانية من المحادثات التجارية التي عُقدت الشهر الماضي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك قضايا عالقة لم تُحل بعد. وقد اتخذت خطوات لمعالجة بعض المخاوف الأميركية، من بينها تكثيف حملاتها لمكافحة الاحتيال التجاري، وتعهدها بشراء منتجات زراعية أميركية.

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