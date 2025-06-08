فيتنام تبرم صفقات لشراء منتجات أمريكية بـ3 مليارات دولار قبيل المحادثات - جريدة البورصة

فيتنام تبرم صفقات لشراء منتجات أمريكية بـ3 مليارات دولار قبيل المحادثات - جريدة البورصة
أوضحت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية في بيان صدر يوم السبت، أن مذكرات التفاهم جرى توقيعها خلال مباحثات شارك فيها الوزير دو دوك دوي في ولايات أيوا وأوهايو وماريلاند وواشنطن، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 يونيو.موضوعات متعلقة بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير رقم قياسى جديد فى عدد المسافرين جوًا بين كوريا الجنوبية واليابان عضوة بالمركزى الأوروبى: رسوم ترامب قد تُعيد إشعال التضخم فى منطقة اليورو
وأضافت الوزارة:“تُبرز هذه الاتفاقيات الالتزام القوي وحسن النية من جانب مجتمع الأعمال والحكومة في فيتنام لتعزيز التبادل التجاري المتوازن مع الولايات المتحدة، وتشجيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة المفروضة على السلع الفيتنامية”.
خاضت فيتنام أسابيع من التحركات الدبلوماسية المكثفة مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر سوق لصادرات الدولة المعتمدة على التجارة، في محاولة لتفادي تطبيق تهديد بفرض رسوم جمركية نسبتها 46%، والتي خُفضت لاحقاً إلى 10% لمدة 90 يوماً، لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات.
يحاكي استخدام فيتنام لمصطلح“النوايا الحسنة” اللغة التي استعملتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما وجهت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا رداً كتابياً على طلبات التجارة الأميركية، وذلك بعد تعهد إدارة ترمب بمواصلة الضغط على البلاد لتقليص دورها في سلاسل التوريد الصينية.
أشارت فيتنام إلى تحقيق تقدم بعد الجولة الثانية من المحادثات التجارية التي عُقدت الشهر الماضي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك قضايا عالقة لم تُحل بعد. وقد اتخذت خطوات لمعالجة بعض المخاوف الأميركية، من بينها تكثيف حملاتها لمكافحة الاحتيال التجاري، وتعهدها بشراء منتجات زراعية أميركية.المصدر:
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