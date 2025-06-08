رقم قياسى جديد فى عدد المسافرين جوًا بين كوريا الجنوبية واليابان - جريدة البورصة
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الأحد، أن بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أظهرت أن عدد المسافرين بين البلدين خلال شهري يناير ومايو بلغ 11.24 مليون مسافر، بزيادة قدرها 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.موضوعات متعلقة بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير فيتنام تبرم صفقات لشراء منتجات أمريكية بـ3 مليارات دولار قبيل المحادثات عضوة بالمركزى الأوروبى: رسوم ترامب قد تُعيد إشعال التضخم فى منطقة اليورو
وأوضحت الوزارة، أن 70% من المسافرين استخدموا مطار“إنتشون” الدولي، بينما استخدم 30% مطارات أخرى مثل“جيمبو” و”جيمهاي”.
وأشار الخبراء إلى أن التوسع في تيسير رحلات شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى اليابان ساعد في تحفيز الطلب على السفر في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي.المصدر:
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