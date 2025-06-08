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رقم قياسى جديد فى عدد المسافرين جوًا بين كوريا الجنوبية واليابان - جريدة البورصة

رقم قياسى جديد فى عدد المسافرين جوًا بين كوريا الجنوبية واليابان - جريدة البورصة

2025-06-08 04:15:55
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل عدد المسافرين جوا بين كوريا الجنوبية واليابان، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز عشرة ملايين مسافر، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الأحد، أن بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أظهرت أن عدد المسافرين بين البلدين خلال شهري يناير ومايو بلغ 11.24 مليون مسافر، بزيادة قدرها 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضحت الوزارة، أن 70% من المسافرين استخدموا مطار“إنتشون” الدولي، بينما استخدم 30% مطارات أخرى مثل“جيمبو” و”جيمهاي”.

وأشار الخبراء إلى أن التوسع في تيسير رحلات شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى اليابان ساعد في تحفيز الطلب على السفر في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي.

المصدر:

MENAFN08062025000202011048ID1109648876

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