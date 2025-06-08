تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد

تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
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