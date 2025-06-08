  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بمناطق عدة في قطاع غزة

11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بمناطق عدة في قطاع غزة

2025-06-08 03:07:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة فجر وصباح الأحد.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف مسيّرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس.
وفي مدينة رفح، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 70 آخرون بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غربي المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ“محور نتساريم".
كما نسف جيش الاحتلال منازل فلسطينيين ومنشآت في جباليا شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة.

MENAFN08062025000208011052ID1109648837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث