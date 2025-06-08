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قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية بمخيم جباليا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
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