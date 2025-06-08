ترامب محذراً: الحكومة الفدرالية قد تتدخل في احتجاجات لوس أنجلوس

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ترامب محذراً: الحكومة الفدرالية قد تتدخل في احتجاجات لوس أنجلوس
(MENAFN- Al-Bayan) حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجليس.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".
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