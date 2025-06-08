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ترامب محذراً: الحكومة الفدرالية قد تتدخل في احتجاجات لوس أنجلوس

ترامب محذراً: الحكومة الفدرالية قد تتدخل في احتجاجات لوس أنجلوس

2025-06-08 03:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجليس.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".

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