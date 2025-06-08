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ميتا تبحث استثماراً يتجاوز 10 مليارات دولار في سكيل إيه.آي

ميتا تبحث استثماراً يتجاوز 10 مليارات دولار في سكيل إيه.آي

2025-06-08 03:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الأحد أن شركة ميتا بلاتفورمز تجري محادثات بشأن استثمار قد يتجاوز 10 مليارات دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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