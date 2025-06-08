ميتا تبحث استثماراً يتجاوز 10 مليارات دولار في سكيل إيه.آي

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ميتا تبحث استثماراً يتجاوز 10 مليارات دولار في سكيل إيه.آي
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الأحد أن شركة ميتا بلاتفورمز تجري محادثات بشأن استثمار قد يتجاوز 10 مليارات دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
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