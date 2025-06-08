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وفيات الأردن.. الأحد 8-6-2025

وفيات الأردن.. الأحد 8-6-2025

2025-06-08 03:00:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد 8-6-2025 كل من:

-هند عبدالله عبدالله الشويحات

-ميمون عارف إبراهيم إسعيد

-عبد المعز يحيى شاور

-رامي محمد علي حماد

-عبدالله سلامة عبدالله محسن

-ابراهيم قاسم أبو علبة

-شيرين أحمد العودات

-انتزاه عطالله المحيسن

-محمد ربيع محمد خالد العمري

-مصطفى أحمد الزغير

-يونان جويد سعد عبده

-يعقوب سليمن فاضي الفاخوري

-نعمان نعمه نصراوي

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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