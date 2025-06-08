وفيات الأردن.. الأحد 8-6-2025

وفيات الأردن.. الأحد 8-6-2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد 8-6-2025 كل من:
-هند عبدالله عبدالله الشويحات
-ميمون عارف إبراهيم إسعيد
-عبد المعز يحيى شاور
-رامي محمد علي حماد
-عبدالله سلامة عبدالله محسن
-ابراهيم قاسم أبو علبة
-شيرين أحمد العودات
-انتزاه عطالله المحيسن
-محمد ربيع محمد خالد العمري
-مصطفى أحمد الزغير
-يونان جويد سعد عبده
-يعقوب سليمن فاضي الفاخوري
-نعمان نعمه نصراوي
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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