بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.

وأكد الخلايلة أن جميع الحجاج الأردنيين في مشعر منى بخير، ولم تُسجل وفيات إلا الحالة التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأضاف أن أعمال الحج المتعجل ستنتهي غدا الأحد، مشيرا إلى أن العديد من الحجاج الأردنيين متعجلون، إذ ينتهون من الحج ويغادرون منى إلى مساكنهم في مكة المكرمة.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.