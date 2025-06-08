  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم

2025-06-08 03:00:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.

وأكد الخلايلة أن جميع الحجاج الأردنيين في مشعر منى بخير، ولم تُسجل وفيات إلا الحالة التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأضاف أن أعمال الحج المتعجل ستنتهي غدا الأحد، مشيرا إلى أن العديد من الحجاج الأردنيين متعجلون، إذ ينتهون من الحج ويغادرون منى إلى مساكنهم في مكة المكرمة.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.

MENAFN08062025000151011027ID1109648815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث