بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم
خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.
وأكد الخلايلة أن جميع الحجاج الأردنيين في مشعر منى بخير، ولم تُسجل وفيات إلا الحالة التي أعلن عنها في وقت سابق.
وأضاف أن أعمال الحج المتعجل ستنتهي غدا الأحد، مشيرا إلى أن العديد من الحجاج الأردنيين متعجلون، إذ ينتهون من الحج ويغادرون منى إلى مساكنهم في مكة المكرمة.
ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.
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