تسليم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام

خبرني - نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.

ووقع محاضر التسليم وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفيق الربيعة، وكبير سدنة بيت الله الحرام عبد الملك بن طه الشيبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي مراسم التسليم إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم من عام 1447هجرية، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام الهجري المقبل.