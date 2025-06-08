تفشي السالمونيلا في 7 ولايات أمريكية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، يوم السبت، عن تفشي عدوى السالمونيلا ما أدى إلى إصابة العشرات في سبع ولايات بالغرب والغرب الأوسط.

وأوضحت شركة "أوجاست إيج كامباني"، أنها سحبت كميات من البيض البني العضوي، والبيض البني من مزارع غير مغلقة، تم توزيعها بين فبراير ومايو، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإصابة 79 شخصًا في ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وإلينوي، وإنديانا، ونبراسكا، ونيو مكسيكو، ونيفادا، وواشنطن، ووايومنج، بسلالة السالمونيلا المرتبطة بهذا البيض؛ حيث نُقل 21 منهم إلى المستشفى.

وتشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال، والحمى، والتقيؤ الشديد، والجفاف، وتشنجات المعدة، ويتعافى معظم المصابين خلال أسبوع، ومع ذلك، قد تكون العدوى خطيرة على الأطفال الصغار، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، ما قد يستلزم العلاج في المستشفى.