  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تفشي السالمونيلا في 7 ولايات أمريكية

تفشي السالمونيلا في 7 ولايات أمريكية

2025-06-08 02:10:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، يوم السبت، عن تفشي عدوى السالمونيلا ما أدى إلى إصابة العشرات في سبع ولايات بالغرب والغرب الأوسط.

وأوضحت شركة "أوجاست إيج كامباني"، أنها سحبت كميات من البيض البني العضوي، والبيض البني من مزارع غير مغلقة، تم توزيعها بين فبراير ومايو، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإصابة 79 شخصًا في ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وإلينوي، وإنديانا، ونبراسكا، ونيو مكسيكو، ونيفادا، وواشنطن، ووايومنج، بسلالة السالمونيلا المرتبطة بهذا البيض؛ حيث نُقل 21 منهم إلى المستشفى.

وتشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال، والحمى، والتقيؤ الشديد، والجفاف، وتشنجات المعدة، ويتعافى معظم المصابين خلال أسبوع، ومع ذلك، قد تكون العدوى خطيرة على الأطفال الصغار، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، ما قد يستلزم العلاج في المستشفى.

MENAFN08062025000110011019ID1109648812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث