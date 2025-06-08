تفشي السالمونيلا في 7 ولايات أمريكية

تفشي السالمونيلا في 7 ولايات أمريكية
وأوضحت شركة "أوجاست إيج كامباني"، أنها سحبت كميات من البيض البني العضوي، والبيض البني من مزارع غير مغلقة، تم توزيعها بين فبراير ومايو، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.
وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإصابة 79 شخصًا في ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وإلينوي، وإنديانا، ونبراسكا، ونيو مكسيكو، ونيفادا، وواشنطن، ووايومنج، بسلالة السالمونيلا المرتبطة بهذا البيض؛ حيث نُقل 21 منهم إلى المستشفى.
وتشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال، والحمى، والتقيؤ الشديد، والجفاف، وتشنجات المعدة، ويتعافى معظم المصابين خلال أسبوع، ومع ذلك، قد تكون العدوى خطيرة على الأطفال الصغار، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، ما قد يستلزم العلاج في المستشفى.
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