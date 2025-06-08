الدفاعات الجوية الروسية تسقط رابع مسيرة كانت تتجه نحو موسكو

MENAFN - Al-Bayan) قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة رابعة كانت تهاجم منطقة موسكو منذ بزوغ الفجر، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وكتب سوبيانين في قناته الرسمية على تليجرام: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيرة كانت تهاجم منطقة موسكو. ويعمل المستجيبون الأوائل في موقع الحطام"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد صدت في وقت سابق هجمات ثلاث مسيرات كانت تتجه نحو موسكو.