خاصية جديدة في إكس لرصد التفاعل الإيجابي مع الآراء المخالفة

خاصية جديدة في إكس لرصد التفاعل الإيجابي مع الآراء المخالفة
تعتمد التجربة على خاصية "ملاحظات المجتمع" المُتاحة عبر المنصة، والتي تُستخدم حاليًا عند تصنيف المحتوى على أنه مُضلّل أو غير صحيح.
واعتبارا من الخميس الماضي أصبح في مقدور عدد من المساهمين في خدمة "ملاحظات المجتمع" من رؤية التعليقات لتقييم مشاركات معينة وتقديم ملاحظات حولها. سيتم عرض التعليقات بناءً على عدد الإعجابات الأولية لكل مشاركة.
وتقول منصة إكس إن هذه الملاحظات ستساعد في تطوير خوارزمية مفتوحة المصدر يمكنها تحديد المنشورات التي تُعجب الأشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة.
كما سيُطلب من المساهمين تسجيل ما يُعجبهم وما لا يُعجبهم في المنشور. سيتمكنون من اختيار خيارات مثل "لقد تعلمتُ شيئًا مثيرًا للاهتمام" أو "لا أتفق معه" عند تقديم الملاحظات.
وأضافت منصة إكس في منشور لها: "غالبًا ما يشعر الناس بأن العالم منقسم، ومع ذلك تُظهر ملاحظات المجتمع إمكانية وجود نقاط اتفاق بين الناس، حتى في المواضيع الخلافية.
تستهدف هذه الخاصية التجريبية الجديدة الكشف عن أفكار ورؤى وآراء عابرة لوجهات النظر المختلفة. كما يُمكنها زيادة وعي المستخدمين بالمشاركات التي تحقق صدى واسعا.
ويُمكنها تحفيز الناس على مشاركة هذه الأفكار في المقام الأول. في النهاية، يُمكنها المساعدة في دفع العالم إلى الأمام بالطرق التي يريدها الناس".
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة إكس أطلقت خاصية "ملاحظات المجتمع" في عام 2022 عقب استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة التي كان اسمها "تويتر"، في إطار سعيه للاستغناء عن عملية تدقيق الحقائق التقليدية على المنصة.
ومنذ ذلك الوقت تبنت المنصات المنافسة مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز هذه الخاصية.
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