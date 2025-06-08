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خاصية جديدة في إكس لرصد التفاعل الإيجابي مع الآراء المخالفة

خاصية جديدة في إكس لرصد التفاعل الإيجابي مع الآراء المخالفة

2025-06-08 02:10:15
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس تجربة لتمييز المشاركات التي تُعجب الأشخاص الذين عادةً ما يُعارضون الآراء الواردة فيها. و

تعتمد التجربة على خاصية "ملاحظات المجتمع" المُتاحة عبر المنصة، والتي تُستخدم حاليًا عند تصنيف المحتوى على أنه مُضلّل أو غير صحيح.

واعتبارا من الخميس الماضي أصبح في مقدور عدد من المساهمين في خدمة "ملاحظات المجتمع" من رؤية التعليقات لتقييم مشاركات معينة وتقديم ملاحظات حولها. سيتم عرض التعليقات بناءً على عدد الإعجابات الأولية لكل مشاركة.

وتقول منصة إكس إن هذه الملاحظات ستساعد في تطوير خوارزمية مفتوحة المصدر يمكنها تحديد المنشورات التي تُعجب الأشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة.

كما سيُطلب من المساهمين تسجيل ما يُعجبهم وما لا يُعجبهم في المنشور. سيتمكنون من اختيار خيارات مثل "لقد تعلمتُ شيئًا مثيرًا للاهتمام" أو "لا أتفق معه" عند تقديم الملاحظات.

وأضافت منصة إكس في منشور لها: "غالبًا ما يشعر الناس بأن العالم منقسم، ومع ذلك تُظهر ملاحظات المجتمع إمكانية وجود نقاط اتفاق بين الناس، حتى في المواضيع الخلافية.

تستهدف هذه الخاصية التجريبية الجديدة الكشف عن أفكار ورؤى وآراء عابرة لوجهات النظر المختلفة. كما يُمكنها زيادة وعي المستخدمين بالمشاركات التي تحقق صدى واسعا.

ويُمكنها تحفيز الناس على مشاركة هذه الأفكار في المقام الأول. في النهاية، يُمكنها المساعدة في دفع العالم إلى الأمام بالطرق التي يريدها الناس".

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة إكس أطلقت خاصية "ملاحظات المجتمع" في عام 2022 عقب استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة التي كان اسمها "تويتر"، في إطار سعيه للاستغناء عن عملية تدقيق الحقائق التقليدية على المنصة.

ومنذ ذلك الوقت تبنت المنصات المنافسة مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز هذه الخاصية.

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