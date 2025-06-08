رصد 10.000 من "المواد الكيميائية الأبدية" في ألمانيا.. والأرقام تتزايد

في البداية اعتقد العلماء الألمان، الذين كانوا يجرون اختبارات على مياه نهر نيكار، الذي يعبر مدينة هايدلبرغ، أن هناك خللاً في الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، لكن عند استخدامهم أساليب جديدة لرصد مواد كيميائية لم يكن بالإمكان تتبعها من قبل اكتشفوا وجود ملوث مجهول ينتشر في المجاري المائية، مادة غير معروفة، لكنها تبدو غير قابلة للتفكك، تعرف باسم حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك ((تي إف إيه)).

وقد أثار هذا الاكتشاف قلقاً بالغاً لدى الفريق العامل في مركز كارلسروه لتكنولوجيا المياه، وقال كارستن نودلر، المشرف على دراسة أُجريت عام 2016: ((لم يسبق لنا أن صادفنا شيئاً مماثلاً)). وسرعان ما وصلت الأنباء إلى وكالة البيئة الألمانية، وبتدقيقها في الأمر توصلت الوكالة إلى أن الكثير من مبيدات الأعشاب الأكثر استخداماً في أوروبا تتحلل إلى المركّب ذاته.

ووصفت هيلينا بانينغ، خبيرة المبيدات الحشرية لدى الوكالة، والتي كانت واحدة من أوائل الذين اكتشفوا العلاقة، الأمر: ((لقد كان إنجازاً تنظيمياً كبيراً)).

ومنذ ذلك الحين صار العلماء الألمان والجهات التنظيمية هم القوة الدافعة وراء الجهود الأوروبية لفهم واحتواء انتشار مادة ((تي إف إيه))، وهي جزيء صغير للغاية من صنع البشر، وتُستخدم في عمليات صناعية، وهي أيضاً ناتج ثانوي للمبيدات الحشرية ووسائط التبريد.

وبرزت مادة ((تي إف إيه))، التي تتحلل في المياه، وتقاوم كل محاولات إزالتها، باعتبارها التهديد الأولي في معركة التصدي لما يُعرف بـ((الكيماويات الأبدية))، وهي مواد اصطناعية لا يمكن التخلص منها، وتتراكم في البيئة، لتتسرب إلى أجساد البشر في نهاية الأمر.

وتسارع الجهات التنظيمية الجهود للتوصل إلى حلول، في ضوء تخطي قائمة المواد المُدرجة في قائمة الكيماويات الأبدية لـ 10,000 مادة واستمرار ازديادها. وتُعرف هذه المواد مجتمعة باسم مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات، أو ((بي إف إيه إس))، وهي مرتبطة بازدياد معدلات الإصابة بالسرطان، ومشكلات الخصوبة، والاضطرابات الهرمونية، ومع ذلك فهي تبقى حيوية لصناعات مثل التكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات، ويندر وجود بدائل لها.

وفي حين تشير الدراسات الأولية إلى أن مادة ((تي إف إيه)) قد لا تكون من بين الأكثر خطورة ضمن مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، إلا أن ميلها غير المُعتاد للتحلل في المياه بدلاً من الاستقرار في التربة أو الاندماج مع مواد عضوية أخرى يعني إمكانية سرعة انتشارها عبر الأنهار ومياه الأمطار، ولذلك يرى هانز بيتر آرب، الأستاذ في الجامعة الترويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن ((حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك هو أكثر مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، والتي نتعرض لها)).

وكشفت دراسة ألمانية نُشرت في عام 2022 عن ارتفاع تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأمطار بخمسة أضعاف المعدلات المسجلة في تسعينيات القرن الماضي. وفي الدنمارك ازدادت تركيزات هذا الحمض في المياه الجوفية بأكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة ذاتها.

وتوصلت دراسة نشرت العام الماضي، وأجرتها شبكة مكافحة المبيدات الحشرية الأوروبية ((بان يوروب))، إلى أن حمض الـ((تي إف إيه)) يشكل نسبة 98 % من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور المُكتشفة في عينات المياه التي جُمعت من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويرى ديرك ميستر، رئيس وكالة البيئة الألمانية، أن المشكلة لن تزداد إلا تفاقماً، موضحاً أن عدد الكيماويات التي تتحلل إلى حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك ((ترتفع باستمرار)). وقدم المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر العام الماضي طلباً رسمياً بأن تعيد الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية تصنيف ((تي إف إيه))، بحيث ((يُفترض أنها سامة للتكاثر البشري))، استناداً إلى دراسات أظهرت تسببها بأضرار بأجنة الأرانب والفئران.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية مؤخراً أنها بصدد فحص الطلب، وفتح مشاورات عامة من المُقرر استمرارها لمدة 60 يوماً. وفي النهاية ستقدم الوكالة توصيات إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تصنيف المادة، والسيطرة عليها، وهو ما تتوقع الوكالة أن يستغرق عامين.

وفي الوقت ذاته صار التصدي للكيماويات الأبدية جزءاً من معركة أخرى، وهي معركة بين التطلعات الخضراء للاتحاد الأوروبي والقطاعات الصناعية المتعثرة في التكتل. وفي خضم سعي بروكسل إلى اعتماد قواعد بيئية أكثر صرامة يحذر قادة شركات من أن عزم أوروبا على ريادة الحد من التلوث ستأتي بتكلفة باهظة وستقلل من تنافسيتها مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين.

وستكون العواقب واسعة النطاق، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تضييق الخناق على مادة الـ((تي إف إيه))، فبالإضافة إلى فرض قيود صارمة على المستويات المسموح بها في مياه الشرب، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن قرارات حظر على بعض المبيدات الحشرية، وقيود شاملة على وسائط التبريد وكيماويات أخرى في وقت تمر فيه الصناعة بصعوبات جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام الحرب التجارية.

وعلق مسؤول تنفيذي أوروبي ترتبط شركته بانبعاثات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك: ((أنت تشهد تزايد صرامة القواعد واللوائح التنظيمية البيئية، وربما يكون ذلك لسبب، إلا أن، ومن وجهة نظر طرف فاعل في الصناعة، الجدوى الصناعية قد تندثر في مرحلة ما))، لكن العلماء يلفتون إلى أن كبح جماح انتشار مادة الـ((تي إف إيه)) قد يستغرق أعواماً، إن لم يكن عقوداً، وبيّنوا: ((إنها مشكلة تلوث متعددة الأجيال))، لكن هناك حاجة بالتأكيد لاتخاذ إجراءات فوراً، ولعل خاصية حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك المتمثلة في تحلله في المياه، وهي السمة التي تسببت في انتشاره، هي ذاتها التي مكنته لسنوات طويلة من الإفلات من الاختبارات المصممة لاكتشاف الكيماويات الأبدية، وحتى من بعد دق العلماء لناقوس الخطر إلا أن استجابة الكثير من الجهات التنظيمية كانت بطيئة.

وخلال فترة إدارة بايدن اعتبرت الجهات التنظيمية الأمريكية أن حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك، وهو جزيء ذو سلسلة فائقة القصر، لا يشكل ضرراً. وفي أوروبا فإن قدرته على التحلل في المياه والتحرك بسرعة عوامل أدت بالجهات التنظيمية إلى تجاهل خطر تراكمه.

وسلطت كريستين هيرمان، مسؤولة سياسات الكيماويات لدى المكتب الأوروبي للبيئة وهو منظمة غير ربحية، الضوء على أن ((تي إف إيه)) لم يكن يُعتبر بأنه ((من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات مسببة للمشاكل)) قبل بضعة أعوام، ومع ذلك تعتقد أن التقليل من خطورة المادة لأمد طويل جعلها حالياً ((مشكلة هائلة)).

وبدأت الدراسات تُظهر ازدياد تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأغذية، خاصة المنتجات الغنية بالمياه، مثل الفاكهة والخضراوات، وأفادت دراسات أخرى بارتفاع تركيزات ((تي إف إيه)) في الدم البشري، ولبن الأمهات. وقالت دراسات: ((صار بإمكاننا العثور عليه في كل شيء حرفياً بمجرد أن بدأنا البحث عنه)).

ويُعد استخدام ((تي إف إيه))، باعتباره مذيباً في تصنيع المستحضرات الدوائية، ومنتجات أخرى، واحداً من أكبر مصادر التلوث بالمادة، حيث يتطلب ذلك إنتاجه بكميات كبيرة. وتتبع العلماء، في دراسة هايدلبرغ بعام 2016، التلوث إلى مصنع ((سولفاي)) للكيماويات القريب من بلدة باد فيمبفن، التي تبعد 80 كيلو متراً عن منبع النهر.

وعملت الشركة البلجيكية على إنتاج ((تي إف إيه)) في ألمانيا منذ التسعينيات، وصرفت مياه المعالجة بموجب موافقة تنظيمية. وصرف المصنع ما يصل إلى 12 كيلوغراماً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الساعة بذروة الإنتاج.

واكتشفت السلطات مصدراً آخر للتلوث في مدينة ليون الفرنسية خلال العام الماضي، وتتبعوه إلى مصنع آخر لشركة ((سولفاي)) كان ينتج حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك لصالح صناعات مستحضرات الأدوية والسيارات وتطبيقات أخرى.

وأسفرت هذه الحالات عن تركيزات محلية أعلى كثيراً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك مقارنة بتلك الناجمة عن المبيدات الحشرية ووسائط التبريد، وهي المسؤولة عن أغلبية انبعاثات المادة، لكنها تنتشر على نحو أوسع نطاقاً، ومع ذلك تبرهن هذه الحالات على الخيارات المحدودة لحل المشكلة القائمة.