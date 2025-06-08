الأردن..بالعزم بنى اقتصاده إلى إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل

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عمان 8 حزيران (بترا)- سيف الدين صوالحه - اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية عهده سلسلة من الخطوات التي أكدت أولوية الاقتصاد في نهجه، منطلقاً من الغاية الأسمى للحكم، تتمثل في تحسين سبل العيش للمواطنين.

واتسم العقد الأول من حكم جلالته (1999- 2009) بإصلاحات اقتصادية كبيرة، ويمكن أن يطلق عليه "مرحلة الاعتماد على الذات في إدارة السياسات الاقتصادية، حيث شهدت المرحلة إصلاحات وطنية واسعة، هدفت إلى استدامة الاستقرار المالي والنقدي، واستقرار أسعار السلع والخدمات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الأمر الذي أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني.

وانعكست محصلة ذلك في تحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو، وصلت إلى 4.7 بالمئة خلال الفترة من 1999- 2003، واستمر النمو بالارتفاع وصولاً إلى 6.2 بالمئة خلال الفترة 2004- 2008.

وفي المتوسط وصل النمو الاقتصادي خلال الفترة 1999-2008، إلى 5.5 بالمئة وهو معدل فاق معدل النمو العالمي، ومعدل النمو الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة نفسها.

وسجلت احتياطيات البنك المركزي أرقاماً قياسية، وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، لتصل إلى 2.242 مليار دينار عام 2008، كما زاد الدخل السياحي، وتضاعفت أرقام الاستثمارات.

ومثلما يروي كتاب "بالعزم بنينا"، الذي أعده الديوان الملكي الهاشمي- إدارة الإعلام والاتصال بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، تحولت البلاد إلى ورش عمل حقيقية تدور معظم عناوينها حول الاقتصاد والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، وبدأت سلسلة الخلوات الاقتصادية التي شهدتها منطقة البحر الميت، وشكلت المجالس الاقتصادية الاستشارية.

ومن أبرز القضايا التي تم التركيز عليها: رفع مستوى التدريب المهني، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي، ووضع استراتيجية للقطاع السياحي، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية.

وخلال عقدين فقط، انتقلت محافظة العقبة من بلدة متوسطة الحجم لا يزيد عدد سكانها على 104 آلاف نسمة (70 بالمئة منهم في قصبة العقبة)، إلى محافظة معاصرة يسكنها ما يقارب 223 ألفاً، (176 ألفاً منهم في قصبة العقبة).

وغدت العقبة مدينة مليئة بالحياة ومركزاً سياحياً إقليمياً، حيث أصبحت خامس مدن المملكة من حيث عدد السكان، والثانية من حيث حجم الرأسمال الاقتصادي والاستثمارات وجودة البنى التحتية، ووفرت ما يزيد على 51 ألف فرصة عمل.

وكانت الخطة الأولى لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى استقطاب 6 مليارات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2008، وما حدث بالفعل أن المدينة استطاعت استقطاب 10 مليارات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2008، ووصل حجم الاستثمارات عام 2023، إلى نحو 20 مليار دولار.

وزاد عدد زوار العقبة من 0.5 مليون زائر عام 2001، إلى 2.05 مليون زائر في 2023، بينما أرتفع عدد سياح المبيت إلى 1.507 ألف سائح عام 2023، مقابل 0.45 ألف، عام 2001.

ومن صفر جامعات عام 2001، إلى 4 جامعات في 2023، فيما وصل عدد الشركات المسجلة إلى 1873 شركة عام 2023، مقابل 792 شركة في 2001، وزاد عدد الفنادق من 31 فنادفاً عام 2001، إلى 71 فندقاً عام 2023.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في مدينة العقبة من 1988 غرفة عام 2001، إلى 5589 غرفة في 2023، ومثلها عدد المصانع من 26 عام 2001، إلى 100 مصنع في 2023.

ومن غياب للمدن الصناعية في العقبة عام 2001، إلى 4 مدن في 2023، وكذلك ارتفع عدد الموانئ من ميناء واحد عام 2001، إلى 12 ميناء في 2023، وكذلك الأرصفة من 7 في 2001، إلى 32 عام 2023.

وفي عام 2001، تحولت العقبة إلى منطقة اقتصادية، وتم تطوير خطة رئيسية لمدينة العقبة، حيث تم تحديد استعمالات أراضي الموانئ الرئيسية لاستخدامها في الأغراض السياحية، الأمر الذي تطلب نقل جميع الموانئ إلى المنطقة الجنوبية بهدف توسيع الواجهة الساحلية للمدينة، وإنشاء منفذ يقدم خدمات لوجستية مدعومة بالصناعات.

وخلال عام 2004، أنشئت شركة تطوير العقبة التي تعد الذراع الاستثمارية والتطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فيما تم عام 2006 تأسيس ميناء حاويات العقبة من خلال أبرام شراكة مع شركة تشغيل وتطوير متخصصة لمدة 25 عاماً لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات.

وفي عام 2017، تم بناء أول محطة لتحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، حيث يعد المشروع أول مشروع أردني لتحلية مياه البحر تنفذه سلطة مياه العقبة بالشراكة مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية التابعة لشركة البوتاس العربية، وفي عام 2023، أصبحت العقبة تضم منظومة موانئ من 12 ميناء متخصصاً تشمل 32 رصيفاً.

ولم يكن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل قطاعاً اقتصادياً بالمعنى الفعلي قبل عام 1999، ومنذ ذلك العام أطلقت سلسلة من المبادرات الملكية والملتقيات التي رعاها جلالة الملك، ووضعت خطة استراتيجية تبعتها خطط متعددة، ما جعل القطاع يشكل إلى جانب قطاع ريادة الأعمال رافداً جديداً للاقتصاد الوطني.

وأنتبه جلالة الملك مبكراً إلى أن تنمية موارد بشرية قادرة على صياغة التحول المطلوب، هي العامل الحاسم في الاقتصاد الجديد، فتم تأسيس الكليات المتخصصة لذلك.

وحقق الأردنيون والأردنيات، ريادة حقيقية أصبحت مضرب المثل في الابتكار ودفعت التحولات التي شهدها القطاع إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال الأردنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وخلال عام 1999، وجه جلالة الملك المختصين في تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الخاص إلى إعداد استراتيجية واقعية وخطة عمل لتطوير القطاع الناشئ في البلاد، حيث أطلقت المبادرة الملكية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ريتش).

وركزت (ريتش) على خمسة مجالات رئيسية وهي: تعزيز عمل الهيئات التنظيمية، وتطوير القوى البشرية، والدعم الحكومي، ورأس المال والتمويل، وتطوير البنية التحتية.

وفي عام 2001، أنشئت محطات المعرفة لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية واستفاد من خدماتها ما يزيد على 2.8 مليون مستفيد.

وخلال عام 2008، غدا القطاع أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، بمعدل نمو بلغ 50 بالمئة سنوياً، في كل من العائدات والصادرات والوظائف، فخلال تلك الفترة نمت عائداته من 40 مليون دينار إلى 1.1 مليار دينار، وازداد عدد الوظائف فيه من نحو 1000 وظيفة إلى 17 الف وظيفة.

وفي عام 2012، احتل الأردن الترتيب الأول في مجال إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي 2020، أنجز مشروع إدارة الهوية الرقمية، وأسس المركز الوطني للأمن السيبراني لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية تضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية.

وخلال عام 2021، قدرت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بــ 9.1 بالمئة وبإجمالي إيرادات للقطاع يقدر بــ 2.892 مليار دينار.

وفي عام 2023، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضيات الإلكترونية للأعوام (2023 و 2027)، والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذها لجهة تنمية قطاع وأعد يشهد نمواً ملحوظاً على المستويات كافة، فيما بدأ الأردن بإدخال خدمات الجيل الخامس متقدماً على الكثير من دول المنطقة.

يتبع...يتبع

--(بترا)

س ص/م ق

08/06/2025 08:42:46





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