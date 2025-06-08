أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا

أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا
عمان 8 حزيران (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأحد، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق
08/06/2025 07:21:43
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
ولي العهد السعودي المملكة ستواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن
رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة
ستام أسطورة هولندا: أرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. ومجموعة الأهلى بالمونديال صعبة
الدولار مقابل الجنيه المصري.. تحديث فوري في سعر العملات
زى النهارده..مباراة الأهلى والطلائع بالكأس تشهد حالة بلع لسان مرعبة