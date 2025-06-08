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أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا

أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا

2025-06-08 01:03:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأحد، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق
08/06/2025 07:21:43

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