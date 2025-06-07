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وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

2025-06-07 11:20:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 6 (كونا) -– أكد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي اليوم السبت أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى نهاية "للحرب الطاحنة" بينهما.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي تامي بروس في تصريح صحفي أن روبيو وبارو ناقشا خلال المكالمة الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأكدا ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة لتحقيق سلام دائم بين الطرفين.
وأضافت بروس أن الجانبين بحثا كذلك الملف النووي الإيراني وشددا على التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات للصحفيين يوم الأول من أمس إن "ايران تتباطأ في اتخاذ قرارها بشأن المقترح الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني مشددا على أن بلاده تسعى إلى "إجابة حاسمة في أقرب وقت" لهذا الملف.
وأشارت إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت أيضا التطورات في الشرق الأوسط وأهمية العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.(النهاية)

ا م م / م م ج


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