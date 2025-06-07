وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

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وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 6 (كونا) -– أكد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي اليوم السبت أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى نهاية "للحرب الطاحنة" بينهما.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي تامي بروس في تصريح صحفي أن روبيو وبارو ناقشا خلال المكالمة الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأكدا ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة لتحقيق سلام دائم بين الطرفين.
وأضافت بروس أن الجانبين بحثا كذلك الملف النووي الإيراني وشددا على التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات للصحفيين يوم الأول من أمس إن "ايران تتباطأ في اتخاذ قرارها بشأن المقترح الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني مشددا على أن بلاده تسعى إلى "إجابة حاسمة في أقرب وقت" لهذا الملف.
وأشارت إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت أيضا التطورات في الشرق الأوسط وأهمية العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.(النهاية)
ا م م / م م ج
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي تامي بروس في تصريح صحفي أن روبيو وبارو ناقشا خلال المكالمة الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأكدا ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة لتحقيق سلام دائم بين الطرفين.
وأضافت بروس أن الجانبين بحثا كذلك الملف النووي الإيراني وشددا على التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات للصحفيين يوم الأول من أمس إن "ايران تتباطأ في اتخاذ قرارها بشأن المقترح الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني مشددا على أن بلاده تسعى إلى "إجابة حاسمة في أقرب وقت" لهذا الملف.
وأشارت إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت أيضا التطورات في الشرق الأوسط وأهمية العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.(النهاية)
ا م م / م م ج
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