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الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لاعتماد برلمان السلفادور قانون (العملاء الأجانب)

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لاعتماد برلمان السلفادور قانون (العملاء الأجانب)

2025-06-07 11:20:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 6 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه اليوم السبت لاعتماد البرلمان في السلفادور قانون (العملاء الأجانب) محذرا من تداعيات هذا القانون المحتملة في تقويض دور المجتمع المدني والتاثير سلبا على التنمية في البلاد.
واوضح الاتحاد في بيان له أن القانون الجديد يتعارض مع التزامات السلفادور الدولية ولاسيما اتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد السلفادور طرفا فيه.
واضاف أن القانون الجديد يهدد بتقييد وصول منظمات المجتمع المدني إلى التمويل اللازم لنشاطها مما يضعف قدرتها على العمل ويؤثر على حيوية الحياة الديمقراطية.
كما أعرب الاتحاد في بيانه عن قلقه من اعتقال مجموعة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا داعيا السلطات السلفادورية إلى احترام حقوقهم الأساسية خاصة حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة إضافة إلى الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وشدد البيان على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلفادور لكنه حذر أن القانون الجديد والتضييق المتزايد على منظمات المجتمع المدني قد يعوقان هذا المسار ويؤثران سلبا على الشراكة القائمة بين الجانبين.
ومن ابرز بنود هذا القانون الذي يدعمه بقوة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ذو الشعبية الكبيرة فرض ضريبة بنسبة 30 بالمئة على التبرعات المخصصة للمنظمات غير الحكومية.(النهاية)

أ ر ن / س ع م


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