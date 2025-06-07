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الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور المصافي الثلاث ويهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور المصافي الثلاث ويهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك

2025-06-07 11:20:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- أجرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح اليوم السبت زيارة تفقدية لمصافي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والزور هنأ خلالها العاملين بعيد الأضحى المبارك واطمأن على سير العمل في المصافي خلال عطلة العيد.
وقالت شركة البترول الوطنية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه رافق الشيخ نواف الصباح في الزيارة العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة بالمؤسسة هشام الرفاعي والعضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بالوكالة وضحة الخطيب ونواب الرئيس التنفيذي.
ونوه الشيخ نواف الصباح بجهود العاملين في شركتي "البترول الوطنية" و"كيبك" إذ نقل لهم إشادة القيادةالسياسية للبلاد بالإنجازات التي يحققونها لرفعة الكويت والنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية التزام الجميع بمعايير الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامتهم ولتأمين استمرار المصافي في أداء مهامها على أكمل وجه.
من جانبها أكدت رئيسة شركة البترول الوطنية و كيبك وضحة الخطيب أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وحماية البيئة مشيدة بجهود العاملين لمواجهة التحديات بطرق إبداعية مبتكرة والتي تطبق ضمن الأطر الآمنة لعملياتنا.
وتطرقت الخطيب إلى عملية الدمج الجارية بين شركتي البترول الوطنية وكيبك مؤكدة أنها تجري بحسب برنامجها الزمني المقرر وصولا إلى الدمج الكلي الكامل في كيان واحد. (النهاية)

خ م / ه س ص


MENAFN07062025000071011013ID1109648642

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