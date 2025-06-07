الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور المصافي الثلاث ويهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك

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الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور المصافي الثلاث ويهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- أجرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح اليوم السبت زيارة تفقدية لمصافي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والزور هنأ خلالها العاملين بعيد الأضحى المبارك واطمأن على سير العمل في المصافي خلال عطلة العيد.
وقالت شركة البترول الوطنية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه رافق الشيخ نواف الصباح في الزيارة العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة بالمؤسسة هشام الرفاعي والعضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بالوكالة وضحة الخطيب ونواب الرئيس التنفيذي.
ونوه الشيخ نواف الصباح بجهود العاملين في شركتي "البترول الوطنية" و"كيبك" إذ نقل لهم إشادة القيادةالسياسية للبلاد بالإنجازات التي يحققونها لرفعة الكويت والنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية التزام الجميع بمعايير الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامتهم ولتأمين استمرار المصافي في أداء مهامها على أكمل وجه.
من جانبها أكدت رئيسة شركة البترول الوطنية و كيبك وضحة الخطيب أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وحماية البيئة مشيدة بجهود العاملين لمواجهة التحديات بطرق إبداعية مبتكرة والتي تطبق ضمن الأطر الآمنة لعملياتنا.
وتطرقت الخطيب إلى عملية الدمج الجارية بين شركتي البترول الوطنية وكيبك مؤكدة أنها تجري بحسب برنامجها الزمني المقرر وصولا إلى الدمج الكلي الكامل في كيان واحد. (النهاية)
خ م / ه س ص
وقالت شركة البترول الوطنية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه رافق الشيخ نواف الصباح في الزيارة العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة بالمؤسسة هشام الرفاعي والعضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بالوكالة وضحة الخطيب ونواب الرئيس التنفيذي.
ونوه الشيخ نواف الصباح بجهود العاملين في شركتي "البترول الوطنية" و"كيبك" إذ نقل لهم إشادة القيادةالسياسية للبلاد بالإنجازات التي يحققونها لرفعة الكويت والنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية التزام الجميع بمعايير الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامتهم ولتأمين استمرار المصافي في أداء مهامها على أكمل وجه.
من جانبها أكدت رئيسة شركة البترول الوطنية و كيبك وضحة الخطيب أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وحماية البيئة مشيدة بجهود العاملين لمواجهة التحديات بطرق إبداعية مبتكرة والتي تطبق ضمن الأطر الآمنة لعملياتنا.
وتطرقت الخطيب إلى عملية الدمج الجارية بين شركتي البترول الوطنية وكيبك مؤكدة أنها تجري بحسب برنامجها الزمني المقرر وصولا إلى الدمج الكلي الكامل في كيان واحد. (النهاية)
خ م / ه س ص
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