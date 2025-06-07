نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل اليوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان محاضر التسليم وقعها وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك الشيبي.
وأوضحت (واس) أن مراسم التسليم تأتي إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447 هجري بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام.
وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الثوب (14) مترا وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه (95) سنتيمترا وطوله (47) مترا مكون من (16) قطعة محاطة بشكل مبع من الزخارف الإسلامية.
وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام 1447 هجري بما يعكس اهتمام القيادة السعودية وعنايتها لجميع المراحل منذ بدأ التصنيع وحتى إتمام الاستبدال. (النهاية)
ف ن / ه س ص
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان محاضر التسليم وقعها وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك الشيبي.
وأوضحت (واس) أن مراسم التسليم تأتي إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447 هجري بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام.
وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الثوب (14) مترا وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه (95) سنتيمترا وطوله (47) مترا مكون من (16) قطعة محاطة بشكل مبع من الزخارف الإسلامية.
وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام 1447 هجري بما يعكس اهتمام القيادة السعودية وعنايتها لجميع المراحل منذ بدأ التصنيع وحتى إتمام الاستبدال. (النهاية)
ف ن / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
دبا الفجيرة يستعد لـ"المحترفين" من سلوفينيا
انهيار "تحالف ماسك وترامب" يضع "تسلا" في مهب الريح
محاولة اغتيال مرشح رئاسي في كولومبيا خلال فعالية انتخابية ببوغوتا
ضرب منطقة تضم أديرة عريقة.. زلزال بقوة 5.3 درجة في اليونان