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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

2025-06-07 11:20:43
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل اليوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان محاضر التسليم وقعها وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك الشيبي.
وأوضحت (واس) أن مراسم التسليم تأتي إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447 هجري بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام.
وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الثوب (14) مترا وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه (95) سنتيمترا وطوله (47) مترا مكون من (16) قطعة محاطة بشكل مبع من الزخارف الإسلامية.
وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام 1447 هجري بما يعكس اهتمام القيادة السعودية وعنايتها لجميع المراحل منذ بدأ التصنيع وحتى إتمام الاستبدال. (النهاية)

ف ن / ه س ص


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