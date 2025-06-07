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البحرين ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية

البحرين ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية

2025-06-07 11:20:43
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 6 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين اليوم السبت بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" خلال أعمال المؤتمر العام للمنظمة في جنيف.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان القرار يعتبر اعترافا دوليا جديدا بأحقية دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات قمة البحرين وقمة فلسطين غير العادية بالقاهرة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)

خ ن ع


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