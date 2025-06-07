البحرين ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية

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البحرين ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 6 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين اليوم السبت بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" خلال أعمال المؤتمر العام للمنظمة في جنيف.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان القرار يعتبر اعترافا دوليا جديدا بأحقية دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات قمة البحرين وقمة فلسطين غير العادية بالقاهرة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)
خ ن ع
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان القرار يعتبر اعترافا دوليا جديدا بأحقية دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات قمة البحرين وقمة فلسطين غير العادية بالقاهرة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)
خ ن ع
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